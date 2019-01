29.01.2019 h 15:10 commenti

Rotatoria dell’Isola a La Briglia, scatta il conto alla rovescia: pronti progetto e risorse

Complessivamente sono stati stanziati 700mila euro per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Fattori e la Sr 325. Ridisegnate le intersezioni per aumentare la sicurezza in entrata e uscita

Settimana decisiva per la nuova rotatoria dell’Isola, l’incrocio della Sr 325 all’altezza de La Briglia nel comune di Vaiano. Pronto il progetto, entro venerdì l’amministrazione conta anche di perfezionare le procedure per l’assegnazione del finanziamento, 600 mila euro del ministero dei Trasporti a cui si aggiungono 40mila euro della Provincia di Prato e 60mila del Comune di Vaiano. “L’opera è necessaria per la messa in sicurezza dell’intersezione tra via Fattori e la Sr 325 e prevede anche l’allacciamento con via di Popigliano che, risolvendo i problemi dell’incrocio con via di Rilaio, porterà indubbi vantaggi alla viabilità interna – spiega il sindaco di Vaiano Primo Bosi – In questo tratto ogni giorno transitano oltre 20mila veicoli, la rotatoria risolverà le criticità che riguardano il traffico in uscita da La Briglia, rallentando anche la velocità di auto e mezzi pesanti”. La nuova rotatoria, molto attesa dai cittadini di Vaiano, ha l’obiettivo di migliorare la circolazione e rendere più fluido il traffico sulla Sr 325, l’immissione nella rotonda avverrà infatti da ciascun ramo delle intersezioni mediante curve circolari che garantiscano un passaggio graduale fra rettilineo e rotatoria. La parte interna sarà piantumata e l’illuminazione garantita da 8 Led alimentati da pannello fotovoltaico sul bordo esterno. Il finanziamento, ottenuto attraverso il Fondo per lo sviluppo e la coesione nel febbraio del 2018, sarà assegnato attraverso una convenzione con la Regione Toscana.

