22.04.2020 h 15:29 commenti

Rossi e i parlamentari di maggioranza al governo: "In Toscana contagi contenuti, fateci riaprire"

In un documento congiunto i rappresentanti politici nazionali e regionali ricordano al premier Conte "i rischi a cui è esposto il sistema produttivo toscano, per la sua specificità, sono più accentuati rispetto ad altri territori"

La Toscana non si arrende all'idea di non poter riaprire settori strategici della propria economia prima di maggio.

In una nota congiunta il presidente della Regione, Enrico Rossi, e i parlamentari toscani di Pd e di Italia Viva, tornano a chiedere al governo un'attenzione particolare per il proprio sistema produttivo. Tra loro c'è il deputato pratese Antonello Giacomelli del Pd, che in questo lavoro ha pensato soprattutto alle esigenze del distretto tessile di Prato.

"Vogliamo porre ancora una volta all’attenzione del Governo la particolare situazione della Toscana - si legge nel documento - che, da un lato sta rispondendo bene alla esigenza di contenere il numero dei contagi, dall’altro, per effetto delle necessarie misure di contenimento assunte, sta pagando un prezzo altissimo con il proprio sistema produttivo e rischia per il futuro di avere difficoltà molto accentuate, superiori a quelle di altri territori a recuperare, dalla manifattura moda, al turismo, alla cantieristica, ruolo nei mercati esteri. Più di ogni altra regione, infatti, la Toscana, per le proprie caratteristiche è esposta al rischio di una concorrenza internazionale e di un insieme di fattori che possono determinare un danno pesante, non limitato al periodo della emergenza".

Nella nota si ricorda anche la scelta del governatore Rossi di adottare misure di protezione più impegnative di quelle dei protocolli nazionali per garantire al governo una ripartenza delle attività in tutta sicurezza perché "comprendiamo bene e condividiamo senza riserve - si legge nel documento - la necessità di porre sempre la tutela della salute dei cittadini al primo posto".