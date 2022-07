07.07.2022 h 14:17 commenti

Romano Prodi turista a Prato con i nipoti. "Bello il Duomo, ma tornerò per vedere anche la facciata"

L'ex presidente del Consiglio è stato riconosciuto in via Garibaldi da Beatrice Magnolfi che gli ha fatto fare un tour all'interno del Politeama

Un turista speciale nelle vie di Prato, questa mattina 7 luglio Romano Prodi insieme ai suoi nipoti ha vistato il centro storico, una visita in incognito che però è stata scoperta da Beatrice Magnolfi, che del professore è stato sottosegretario per le riforme e l'innovazione, mentre passeggiava in via Garibaldi, proprio davanti al Politeama. E così la famiglia Prodi ha fatto una variazione al percorso turistico e ha visitato anche il teatro : "Sono venuto in visita alcuni dei miei nipoti - ha spiegato l'ex presidente del Consiglio - peccato che la facciata del Duomo sia tutta impacchettata per i lavori di restauro, siamo comunque entrati e l'interno è veramente stupendo. Torneremo a visitare la Cattedrale quando i lavori saranno finiti".