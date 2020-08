12.08.2020 h 19:34 commenti

Rogo tra le fabbriche in via Toscana: bruciano i rifiuti ammassati nel piazzale

L'incendio è scoppiato ieri sera a poche decine di metri di distanza dalla Teresa Moda dove nel dicembre 2013 persero la vita 7 persone. Preoccupa la presenza di discariche a cielo aperto accanto ai capannoni

Per qualche minuto l'allarme incendio in una ditta di via Toscana ha fatto tremare i polsi richiamando alla mente tragiche immagini che ormai fanno parte della storia della città e della sua realtà industriale. In realtà il rogo scoppiato ieri sera, 11 agosto, nell'area esterna di uno dei tanti lotti industriali di questa strada al centro del Macrolotto Uno, fortunatamente ha avuto conseguenze molto meno gravi di quello avvenuto nel vicino capannone del Teresa moda dove il 1° dicembre del 2013 hanno perso la vita 7 operai cinesi. La scelta dell'avverbio è voluta perchè di fortuna si tratta. Il vialetto condominiale su cui si affacciano numerose confezioni gestite da cinesi, infatti, è disseminato di sacchi neri pieni di scarti di lavorazioni, mobilia e stendini. Lo stesso camion dei vigili del fuoco ha avuto difficoltà nella manovra in retromarcia fatta per raggiungere l'incendio. Ovviamente nessuno dei presenti si è attribuito la proprietà di quelle discariche come se fossero piovute dal cielo.Le fiamme, comunque, sono state domate velocemente da due mezzi del comando provinciale di Prato. Non risultano feriti. Ma, appunto, è solo fortuna e la dura lezione sulle conseguenze delle violazioni delle regole del dicembre del 2013 non sembra aver insegnato niente.