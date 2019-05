24.05.2019 h 16:03 commenti

Rogo Teresa Moda, il procuratore: "La sentenza della Cassazione non significa immunità per i proprietari dei capannoni"

La procura non commenta la decisione dei giudici della Suprema Corte in attesa di conoscere le motivazioni ma avverte che la linea non cambierà. "La sentenza vale solo per i fatti di via Toscana, ogni caso è un caso a sé e valuteremo ogni vicenda nella sua singolarità"

“Aspettiamo di leggere le motivazioni ma la nostra linea non cambia”. E' irremovibile il procuratore Giuseppe Nicolosi dopo la sentenza della Cassazione che ha annullato senza rinvio la condanna a quattro anni di reclusione inflitta dalla Corte d'Appello ai fratelli Giacomo e Massimo Pellegrini, proprietari, attraverso la società Mgf, dell’immobile di via Toscana nel cui incendio, il primo dicembre 2013, morirono i sette operai cinesi della confezione Teresa Moda ( leggi ).La sentenza è uscita nella tarda serata di ieri, giovedì 23 maggio, dopo diverse ore di camera di consiglio che la propria tesi accusatoria, quella della responsabilità del proprietario quando difetti e carenze dell'immobile dato in affitto si ripercuotono sulla sicurezza sul lavoro, non ha trovato accoglimento in Corte di Cassazione.La parole fine è stata scritta ieri sera e per sempre. “Solo per la confezione Teresa Moda – precisa però il procuratore Nicolosi – ogni caso è un caso a sé, non possiamo farne una regola generale. Continueremo a percorrere questa strada valutando ogni vicenda nella sua singolarità. Vedremo quale è il punto per il quale la Cassazione ha ritenuto di annullare la condanna”.Giacomo e Massimo Pellegrini, per la morte dei sette operai cinesi, finirono agli arresti domiciliari. In primo grado furono condannati a sei anni e mezzo per concorso in omicidio colposo plurimo e incendio colposo; da quest'ultimo capo di imputazione furono assolti dai giudici di Appello che abbassarono la pena a quattro anni. In Cassazione sono stati completamente scagionati.Il sostituto procuratore Lorenzo Gestri per anni ha lavorato all'inchiesta, una delle più complesse in assoluto per Prato. Fu l'inchiesta contro il 'sistema Prato', quel sistema che – parole del magistrato – attraverso una serie di elementi aveva consentito alle imprese cinesi di fare profitto ad ogni costo”. Una tesi che è valsa fino alla fine per i gestori della ditta che però, pur condannati in via definitiva, non pagheranno mai con il carcere perché, dopo essere tornati in Cina, si sono resi latitanti. E se anche non lo fossero, difficilmente le autorità cinesi li estraderebbero dal momento che i reati colposi vengono considerati estinti in quel Paese quando interviene il risarcimento alle vittime. E' questo il caso.Dal primo dicembre di sei anni fa le cose – va detto – sono cambiate. Più controlli, più pressione e di contro meno dormitori pur rimanendo molte altre irregolarità nelle imprese a conduzione cinese.“Qualunque cosa diranno le motivazioni della Suprema Corte – commenta Nicolosi – non saranno interpretate come una immunità per i proprietari dei capannoni. Non dimentichiamo che il rogo della confezione Teresa Moda è stato un caso pilota per Prato e non solo. Ci siamo basati sulla norma civilistica che obbliga i proprietari a mettere a disposizione del conduttore un bene idoneo all'uso. Rispettiamo la decisione della Cassazione ma per noi non è una pietra tombale”.