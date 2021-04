19.04.2021 h 09:56 commenti

Rogo nella notte a Vergaio: distrutte dalle fiamme due auto

L'allarme è scattato verso le 5.20 con i vigili del fuoco che sono subito intervenuti ma ormai entrambi i mezzi erano avvolti dalle fiamme

Rogo di auto, stanotte 19 aprile, a Vergaio, in via Tobbianese. L'allarme è scattato intorno alle 5.20, quando le fiamme si sono alzate da una vettura parcheggiata a lato della strada. I vigili del fuoco sono subito intervenuti con una squadra ma nel frattempo il rogo si era propagato ad una seconda auto, avvolgendo anche quella tra le fiamme. Ingenti i danni con uno dei due mezzi andato completamente liquefatto e il secondo praticamente distrutto. In corso gli accertamenti per risalire all'origine delle fiamme.

