11.09.2023 h 11:04 commenti

Rogo nella notte a Paperino: incendiato pick up parcheggiato in strada

Le fiamme sono divampate davanti al Residence di via delle Calvane poco prima delle 5. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. L'ipotesi è che si tratti di un atto doloso, al vaglio le videocamere della zona

Rogo nella notte a Paperino dove i residenti di via delle Calvane sono stati svegliati, poco prima delle 5 di oggi 11 settembre, dall'incendio che ha coinvolto un pick up parcheggiato proprio di fronte al Residence. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono riusciti a circoscrivere le fiamme impedendo che potessero propagarsi. Il mezzo è andato comunque completamente distrutto. Sul posto sono intervnuti anche i carabinieri.

Secondo quanto appreso, il pick up sarebbe in uso proprio al Residence. Le indagini sono svolte adesso dalla squadra di polizia giudiziaria dei vigili del fuoco insieme ai carabinieri. Il sospetto è che si tratti di un incendio doloso e per questo stamani sono stati acquisiti i video degli impianti di sorveglianza della zona, compresi quelli privati, nella speranza di trovare elementi utili alle indagini.