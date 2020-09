10.09.2020 h 08:45 commenti

Rogo nella notte a Castelnuovo: distrutta una baracca all'interno di un terreno agricolo

Le fiamme hanno interessato un rimessaggio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno operato per circa due ore. In corso di accertamento le cause dell'incendio

Una baracca adibita a rimessaggio di attrezzi, all'interno di un terreno agricolo in via di Castelnuovo, è andata completamente distrutta nel corso di un incendio divampato poco dopo la mezzanotte di oggi 10 settembre. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con squadra proveniente dalla centrale di via Paronese. I pompieri, dopo aver messo sotto controllo le fiamme, hanno provveduto allo spegnimento e alla messa in sicurezza dell'area. L'intervento si è concluso dopo oltre due ore. Non si segnalano persone ferite, mentre sono in corso di accertamento le cause che hanno innescato il rogo.

