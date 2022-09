14.09.2022 h 08:28 commenti

Rogo nel Macrolotto 1, vigili del fuoco ancora al lavoro. Acquisiti i primi elementi utili alle indagini

Intervento senza interruzione quello del comando provinciale di Prato che è ancora sul posto per spegnere le fiamme che ancora covano sotto le macerie. Sul posto il nucleo investigativo antincendio e il nucleo Sapr della direzione regionale Toscana per l'impiego dei droni. Effettuati i primi prelievi strumentali per rintracciare l'eventuale presenza di sostanze acceleranti che indicherebbero il dolo

nt

Un intervento lunghissimo quello dei vigili del fuoco che da ieri notte stanno lavorando per spegnere l'incendio che ha distrutto una grossa porzione di uno stabile industriale in via Gora del Pero, nel cuore del Macrolotto 1 ( leggi ). Un lavoro senza interruzioni, che prosegue ad oltranza e che vede impegnate diverse squadre del comando provinciale della vicina via Paronese, arrivate alle 3.30 di martedì 13 settembre e ancora sul posto. Il bilancio del rogo è pesantissimo: quattro pronto moda, tutti a conduzione cinese, completamente distrutti, insieme alla rifinizione del gruppo Furpile, unica azienda italiana tra le 15 che occupano l'edificio di oltre 7mila metri quadrati diviso tra due proprietà, entrambe italiane. Danni ingenti in altri quattro pronto moda, mentre il resto delle ditte è stato solo lambito dalle fiamme grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco, arrivati in forze e coadiuvati da subito dai colleghi di Firenze, Pistoia e Lucca.La copertura dell'edificio che si è sbriciolata al suolo ha contribuito a peggiorare la situazione e a rendere complicato l'intervento dei vigili del fuoco che per tutta la notte hanno continuato con i getti d'acqua per spegnere il fuoco che ancora covava sotto i cumuli di detriti, alimentato dal materiale combustibile.La procura ha disposto il sequestro della parte distrutta che è diventata un tutt'uno per effetto delle pareti crollate e del tetto collassato. Macerie fumanti nelle quali il nucleo investigativo antincendio si è inoltrato per i primi rilievi utili alle indagini. Gli inquirenti hanno chiesto anche l'ausilio del nucleo Sapr (Sistemi aeromobili e pilotaggio remoto) della direzione generale Toscana che, attraverso l'impiego di droni, ha prodotto immagini dall'alto utili alla ricostruzione della dinamica e della modalità con le quali il fuoco si è propagato. Altri accertamenti saranno compiuti in queste ore. In particolare saranno effettuati prelievi strumentali utili a rilevare anomalie ed eventuali tracce di sostante acceleranti il cui effetto velocizza e favorisce lo sviluppo di un incendio.Troppo presto per azzardare ipotesi sulle cause. Incendio doloso o accidentale? Una prima risposta potrà arrivare solo dopo che sarà conclusa la primissima fase investigativa. Utili anche le dichiarazioni dei gestori dei pronto moda e della rifinizione, oltre alle proprietà immobiliari, per valutare qualsiasi elemento che potrebbe spiegare i motivi che hanno scatenato il grosso incendio.