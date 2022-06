14.06.2022 h 16:09 commenti

Rogo lungo la massicciata della ferrovia, evacuata la materna del Campino che resterà chiusa

L'incendio si è propagato al giardino della scuola, interessando la staccionata. I bambini fatti allontanare per sicurezza. Interrotta anche la linea ferroviaria Prato-Pistoia

Momenti di paura nel primo pomeriggio di oggi 14 giugno alla scuola dell'infanzia del Campino per un incendio che si è sviluppato lungo la massicciata della vicina linea ferroviaria per poi propagarsi anche al giardino della scuola, in particolare attaccando la staccionata in legno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno circoscritto il rogo e poi spento le fiamme.



In maniera precauzionale, le insegnanti hanno fatto evacuare i bambini presenti nella scuola, che sono stati portati nei vicini giardini della Passerella e poi riconsegnati ai gentitori, nel frattempo fatti arrivare. Dopo il sopralluogo a scuola dei tecnici del Comune è stato deciso che l'istituto resterà chiuso anche la giornata di domani 15 giugno, a causa delle conseguenze del fumo che ha invaso i locali.



L’incendio a causa delle vaste proporzioni, circa 1.500 mq, ha richiesto l’intervento di più squadre dei vigili del fuoco, è quindi intervenuta la squadra del distaccamento di Montemurlo e la squadra della centrale di Prato con autobotte e Aps. Per tutta la durata dell’intervento è stata interrotta la linea elettrica e quindi la circolazione ferroviaria sulla tratta. Su posto erano presenti anche personale di Rfi, polizia ferroviaria, polizia di stato e tecnici Enel. Al momento la circolazione risulta ancora interrotta e ci sono state pesanti ripercussioni sulla circolazione ferroviaria, con ritardi di ore.. Le cause dell'incendioi sono in corso di accertamento.

Non più tardi di ieri un altro incendio di sterpaglie, stavolta nello spartitraffico lungo al declassata, aveva creato molti problemi alla viabilità.