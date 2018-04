01.04.2018 h 18:22 commenti

Rogo in un appartamento: donna morta nel tentativo di mettersi in salvo. Evacuato l'intero palazzo

Le fiamme si sono alzate nel pomeriggio in un condominio di piazza Einstein. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco, uno dei soccorritori portato in ospedale. Sono una cinquantina le persone sfollate. Sul luogo della tragedia il sindaco e l'assessore Biancalani

Una donna di 73 anni è morta nel tentativo di mettersi in salvo dall’incendio che nel pomeriggio di oggi, domenica primo aprile, ha completamente distrutto il suo appartamento al secondo piano di piazza Einstein 27 a Prato, a pochi metri dal supermercato Esselunga di via Fiorentina. La vittima è una infermiera in pensione dell’ospedale di Prato, Emma Silvestri.Ancora presto per stabilire con certezza le cause che hanno provocato il rogo. Secondo una prima ricostruzione, la donna, che viveva sola, sarebbe uscita dalla casa per scampare alla fiamme dirigendosi ai piani superiori. Il corpo senza vita è stato trovato su uno dei pianerottoli.Il palazzo di cinque piani è stato evacuato e dichiarato inagibile. Intervento in forze dei vigili del fuoco di Prato e di Firenze che hanno lavorato per diverse ore. Uno di loro, a causa delle difficoltà a operare nell’immobile completamente invaso dal fumo, ha avuto bisogno delle cure del pronto soccorso. Polizia, Municipale e guardia di finanza hanno dato supporto ai vigili del fuoco il cui intervento è stato complicato dalle tantissime auto parcheggiate nella piazza antistante il palazzo che in parte sono state rimosse per permettere il posizionamento delle autoscale.Tra i primi ad arrivare il sindaco Matteo Biffoni e l’assessore al Sociale Luigi Biancalani che subito si sono attivati per trovare una sistemazione alle venti famiglie che stasera non potranno rientrare nelle loro case. In tutto una cinquantina di persone ma dopo l’ultimo appello, a fine sera, solo una ha chiesto al Comune di passare la notte in albergo. Le altre hanno trovato ospitalità da parenti e amici.Piazza Einstein si è trasformata in un viavai di sirene che è continuato per diverse ore. Le ambulanze della Misericordia sono arrivate a soccorrere i residenti del palazzo che sono riusciti a lasciare le abitazioni prima che il fumo rendesse l’aria del tutto irrespirabile. Un uomo è rimasto lievemente intossicato ed è stato curato sul posto. Le fiamme sono divampate improvvisamente sul balcone dove - hanno riferito i vicini - la donna teneva stipate alcune scatole di cartone. Pare che la vittima abbia provato a spegnere il fuoco che però si è levato altissimo fino a raggiungere il piano superiore. Grande la paura. Immediato l’allarme al 115 e alla questura. In corso verifiche sulla stabilità degli appartamenti, in particolare di quelli confinanti. Domani mattina i vigili del fuoco e la scientifica della polizia effettueranno un sopralluogo per risalire alle cause del rogo e ricostruire lo scenario.