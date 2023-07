31.07.2023 h 12:28 commenti

Rogo ditte via Lombarda, ancora focolai tra le rovine dei capannoni. Sopralluogo di Asl e Arpat

Vigili del fuoco ancora al lavoro all'indomani del devastante incendio che ha distrutto due aziende. Problemi per l'approvvigionamento idrico nelle case per i prelievi straordinari al serbatoio di Bonistallo

I vigili del fuoco di Prato stanno ancora lavorando nella zona industriale di via Lombarda tra Poggio a Caiano e Comeana, teatro del devastante rogo che la notte di domenica 30 luglio ha distrutto due aziende: una ditta di bomboniere (la Linea Fibac srl, che proprio sabato aveva chiuso per ferie) e di una ex filatura attualmente utilizzata come deposito per mascherine e altri dispositivi medici.

Le fiamme sono state spente nel pomeriggio di ieri ma restano attivi alcuni focolai con pennacchi di fumo che si alzano da quello che resta del materiale stipato nei capannoni. Così il comando provinciale ha disposto la presenza sul posto almeno di una squadra per spegnere via via i focolai che si riattivano. Di pari passo vanno avanti gli accertamenti per ricostruire le cause che hanno provocato il rogo. Un'indagine che potrà entrare nel vivo solo una volta terminata l'operazione di bonifica.

Intanto sul posto si sono recati anche i tecnici di Asl e di Arpat che hanno effettuato un primo sopralluogo per accertare l'eventuale presenza di materiale pericoloso. Qualcuno nella zona parla di una possibile presenza di amianto nelle coperture dei capannoni ma al momento mancano conferme ufficiali su questo aspetto e bisognerà aspettare l'esito dei risultati fatti sui campionamenti prelevati dai tecnici di Arpat.

Problemi, invece, per l'approvvigionamento idrico nella zona. A causa dei prelievi straordinari dalla rete idrica per le operazioni di spegnimento dell’incendio, si sta verificando una sensibile diminuzione del livello al Serbatoio di Bonistallo. Questo, secondo Publiacqua, nel corso della giornata ed in particolare dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 31 luglio, potrà comportare abbassamenti di pressione e mancanze d’acqua sul territorio comunale.