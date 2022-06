13.06.2022 h 16:30 commenti

Rogo di sterpaglie vicino alla declassata, traffico fortemente rallentato

La polizia municipale ha dovuto inizialmente chiudere le due corsie in direzione Prato per consentire l'intervento dei vigili del fuoco

Vigli del fuoco impegnati a spegnere un principio di incendio lungo viale Leonardo da Vinci fra l'ingresso di Prato Est e il Centro Pecci. Le fiamme hanno interessato lo spartitraffico per 360 metri quadrati circa. E' successo nel pomeriggio di oggi 13 giugno verso le 16 e l'intervento sta creando problemi alla viabilità con forti rallentamenti..

La Municipale, sul posto con due pattuglie, ha chiuso prima entrambe le corsie in direzione centro e una verso Firenze per consentire ai vigili del fuoco di mettere in sicurezza la zona. Da pochi minuti è stata riaperta parzialmente la viabilità in entrambe le direzioni. Ancora da accertare le cause dell'incendio.