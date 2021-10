29.10.2021 h 09:15 commenti

Rogo di auto parcheggiate in strada, tre veicoli distrutti a Iolo

L'incendio si è sviluppato all'ora di cena di ieri sera in via Verzoni. Paura tra i residenti per le alte fiamme. Intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri

Tre auto parcheggiate in strada sono andate distrutte, intorno alle 20 di ieri giovedì 28 ottobre, in via Verzoni a Iolo. Sul posto sono subito intervenute le squadre dei vigili del fuoco, per fortuna non risulta coinvolta nessuna persona. Intervenuti anche i carabinieri. L'incendio ha provocato molta apprensione tra i residenti della zona, a causa delle alte fiamme che si sono levate dalle tre vetture. Al momento sono in corso di accertamento le cause che hanno innescato il rogo.