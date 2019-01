21.01.2019 h 08:25 commenti

Rogo di auto in strada a Mezzana: due i veicoli distrutti dalle fiamme

L'incendio si è sviluppato nella serata di domenica e ha coinvolto i mezzi che erano regolarmente parcheggiati. Sul posto i vigili del fuoco

Rogo di auto, ieri sera domenica 20 gennaio, a Mezzana. Intorno alle 22.10 i vigili del fuoco sono dovuti intervenire in via Traversari, all'angolo con via Spighi, per l'incendio che ha coinvolto due vetture parcheggiate in strada. La squadra dei pompieri ha immediatamente circoscritto le fiamme, impedendo che potessero propagarsi alle altre auto lasciate in sosta e un negozio che si trova proprio di fronte. Poi è stata messa in sicurezza l'area e sono iniziati gli accertamenti per scoprire le cause dell'incendio. Paura e apprensione per i residenti dei palazzi della zona.