24.09.2019 h 08:22 commenti

Rogo all'alba alla EcoAmbiente, in azione numerose squadre dei vigili del fuoco

L'allarme all'alba di stamani quando le fiamme sono divampate nel capannone di Comeana dove sono raccolti rifiuti industriali. Rinforzi da Firenze e da Pistoia per i soccorritori, impegnati nello spegnimento



Un violento incendio è divampato all'alba di stamani, 24 settembre, all'interno dei capannoni della EcoAmbiente, la ditta di Comeana specializzata nel recupero e nello smaltimento di rifiuti industriali. Le fiamme si sono alzate poco prima delle 6.30, quando è stato dato l'allarme. Sul posto, in via Guido Rossa, sono subito intervenuti i vigili del fuoco con tutte le squadre del comando di Prato e del distaccamento di Montemurlo. Sono poi arrivati rinforzi da Pistoia e da Firenze.

L'incendio è stato spento attorno alle 8.30 ma le operazioni di bonifica e di smassamento sono proseguite per il resto della mattina. Preoccupa, vista la natura del materiale andato a fuoco, la densa nube nera che si è sprigionata. I vigili del fuoco hanno attivato tutti gli enti e i tecnici di Arpat sono già sul posto per effettuare i primi rilevamenti.

Non ci sono feriti anche perchè quando l'incendio è partito non era ancora presente in ditta alcun operaio. Una volta spente le fiamme inizieranno gli accertamenti per capire cosa abbia innescato il rogo. Il titolare, Filippo Mazzei, parla di "autocombustione degli scarti tessili ammassati in uno dei magazzini di stoccaggio. Di conseguenza non ci sono rischi per l'ambiente e le persone perchè sono rifiuti speciali non pericolosi. I danni sono limitati".