Roghi dolosi alle case Epp di via di San Giusto, i residenti hanno paura

Preso di mira un appartamento del quale è stata revocata da poco l'assegnazione. Ieri sera incendiata la porta con del liquido infiammabile, qualche giorno fa erano state bruciate masserizie all'esterno

Preoccupazione e paura per i residenti negli alloggi Epp di via di San Giusto dopo che, nel giro di pochi giorni, si sono verificati due incendi di natura dolosa nei confronti di uno degli appartamenti, da poco rientrato nel possesso di Epp dopo la revoca dell'assegnazione al precedente occupante.

Ieri sera, 16 gennaio, l'ultimo episodio, quando è stato gettato del liquido infiammabile sulla porta con il rogo conseguente che ha danneggiato sia gli infissi sia la parete. Qualche giorno fa, invece, erano stati dati alle fiamme un materasso e della plastica accatastate al muro dell'abitazione. In entrambi i casi sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e ora stanno facendo accertamenti insieme ai carabinieri, che anche ieri sera hanno effettuato un sopralluogo. Una delle residenti avrebbe visto due persone aggirarsi intorno alla porta subito prima che divampassero le fiamme.

Secondo quanto ricostruito, l'assegnatario della casa ad affitto calmierato avrebbe avuto gravi problemi, al punto che attualmente si troverebbe in una comunità di recupero. Nell'abitazione, nel tempo, erano state ospitate in maniera abusiva anche altre persone, senza nessun titolo per occupare la casa popolare. Con la revoca dell'assegnazione, anche queste persone sono state allontanate, in modo da liberare l'alloggio che, una volta rimesso a posto, avrà una nuova assegnazione secondo la graduatoria. Il sospetto dei residenti è che questi incendi siano in qualche modo legati proprio alla precedente occupazione dell'immobile.