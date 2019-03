05.03.2019 h 13:32 commenti

Rodolfo Giusti nominato vice direttore della Caritas diocesana

E' stato l'ideatore dell'Emporio della solidarietà di cui è stato coordinatore per quattro anni, ha ricoperto anche diversi altri incarichi. Idalia Venco riconfermata nel ruolo di direttrice

Rodolfo Giusti è il nuovo vice direttore della Caritas diocesana, la sua nomina al posto di Alberto Pintus che si è autosospeso dall’incarico lo scorso dicembre in seguito alla vicenda dei Centri di accoglienza straordinari del Consorzio Astir. ( leggi ).Giusti non è un nome nuovo in seno alla Caritas, a lui si deve la nascita dell’Emporio della solidarietà di cui è stato coordinatore dal 2007 al 2011, diversi anche gli incarichi ricoperti negli anni a fianco della direttrice Idalia Venco forte il suo impegno in Eritrea dove per anni è stato il responsabile di un progetto sostenuto dalla Caritas diocesana. Classe 1950 Giusti è stato un perito chimico, da anni ormai è pensionato.