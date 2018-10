26.10.2018 h 10:07 commenti

Roberto Benigni sarà Geppetto nel "Pinocchio" di Matteo Garrone

L'attore pratese torna al cinema per interpretare uno dei personaggi più amati della storia scritta da Carlo Collodi

Roberto Benigni torna al cinema per interpretare Geppetto in Pinocchio, il nuovo film scritto e diretto da Matteo Garrone. Le riprese inizieranno nei primi mesi del 2019: il film sarà interamente girato in Italia, tra Lazio, Toscana e Puglia.

"Girare finalmente Pinocchio e dirigere Roberto Benigni sono due sogni che si avverano in un solo film" dichiara Garrone. Benigni aggiunge: "Un grande personaggio, una grande favola, un grande regista: fare Geppetto diretto da Matteo Garrone è una delle forme della felicità".

Il film, una coproduzione internazionale Italia/Francia, è prodotto da Archimede con Rai Cinema e Le Pacte, in associazione con Recorded Picture Company. Le vendite internazionali sono curate da HanWay Films. Il film sarà distribuito in Italia da 01 Distribution e in Francia da Le Pacte.