22.03.2018 h 16:15 commenti

Rivoluzione nei parcheggi, ecco come cambia la sosta a pagamento in città

Tante novità per il Serraglio con sosta notturna a 1 euro forfettario e fasce orarie diurne più ampie per gli abbonamenti. In arrivo il nuovo parcheggio interrato e al chiuso in via Oberdan e cartelli informativi sui posti disponibili nelle varie aree di sosta

Il Comune di Prato rimodula orari e tariffe per la sosta per valorizzare gli spazi già esistenti senza aumenti e attiva il nuovo parcheggio nella "pagoda" all'angolo tra via Curtatone e via Oberdan. Le novità sono state presentate stamani, 22 marzo, alla presenza di Consiag Servizi, la partecipata che gestisce la sosta a pagamento in città.

"Nonostante i prezzi siano tra i più bassi della Toscana - afferma Filippo Alessi, assessore alla mobilità - non ci saranno rialzi. Abbiamo preparato un pacchetto di novità volto a incentivare l'uso di aree di sosta come il Serraglio, piazza del Mercato Nuovo, piazzale Ebensee che spesso sono sottoutilizzate. Inoltre abbiamo tenuto conto delle esigenze che commercianti e residenti ci hanno indicato nei vari confronti che abbiamo avuto".

Cominciamo dal parcheggio del Serraglio, perno centrale del nuovo assetto della sosta cittadina. Partendo dal dato di fatto che su 400 posti auto ben 250 restano vuoti, il Comune ha pensato a un sistema tariffario che ne incentivi l'uso da parte di tutti.

La tariffa giornaliera rimane di 6 euro. Dalle 8 alle 18 si va da 1 a 2 euro per ora. Per favorire la movida in centro, nella fascia oraria serale/notturna 18-8 il costo è forfettario a solo un euro. La promozione è già attiva e riguarda anche gli abbonamenti che avranno una rimodulazione oraria. Per i residenti il costo sale da 12 a 15 euro ma la fascia si amplia di 2 ore e mezzo, dalle 18.30 alle 9. Stessa fascia oraria per i non residenti, che continueranno a pagare 25 euro. Novità anche per gli orari diurni mentre le tariffe restano invariate. Per venire incontro alle esigenze di chi lavora in centro l'abbonamento diurno, sia per residenti che per non residenti, avrà validità dalle 7.30 alle 20.30 e non più dalle 8 alle 20. Gli abbonamenti avranno sconti del 10% sul trimestrale, del 15% sul semestrale e del 20% sull'annuale con possibilità di attivare convenzioni al -25% con enti, associazioni e aziende che garantiscano almeno 10 abbonamenti. Sono in corso i lavori di sistemazione del parcheggio per toglierne le infiltrazioni d'acqua, potenziarne l'illuminazione e la videosorveglianza, ma anche per cambiare sbarre, bandoni e segnaletica. In accordo con Rfi sarà sistemato il controsoffitto del tunnel della stazione per renderlo più luminoso.

Saranno raddoppiati i posti bici, ora 120, e saranno create ex novo le aree di sosta per le moto, circa 20 stalli. L'abbonamento h24 è di 30 euro al mese per le moto e 5 euro per le biciclette (altrettante per la punzonatura).

"Vogliamo dimostrare che questo spazio, tra l'altro a pochi passi dal Duomo, può essere sicuro, comodo e anche conveniente. - speiga Alessi - Lo vogliamo rilanciare perchè è un patrimonio costato molto alla città ma non utilizzato a pieno".

Vediamo ora gli altri parcheggi. Piazza Mercatale e sosta all'interno delle mura. Stop alla giungla delle tarrife nelle frazioni della prima ora. Si pagherà 50 centesimi per la prima mezz'ora e per le successive frazioni. L'ora resta a un euro (anche la seconda). Stesso sistema per via arcivescovo Martini e parcheggio Ztc A.

Per piazzale Ebensee ci sono un paio di novità. Verrà diviso in due. La parte più vicina all'ospedale sarà regolato da sbarra, da installare entro l'anno, e avrà le attuali tariffe (1 euro l'ora). L'altra, denominata Sud, costerà 30 centesimi la prima e la seconda ora, e 1,5 euro per tutto il giorno. Sono le stesse tariffe di piazza del Mercato Nuovo e anche l'abbonamento mensile è uniformato in modo che l'automobilista abbia libertà di scegliere se l'uno o l'altro spazio di sosta. Costerà 14 euro mentre nel 2017 ammontava a 12 per il Mercato Nuovo e a 25 per piazzale Ebensee. Sugli abbonamenti semestrali lo sconto è del 15% e sono applicabili convenzioni con riduzioni al 20% per enti, associazioni e aziende per almeno 15 abbonamenti.

In arrivo la sbarra anche in piazzale del Ponzaglio.

Il nuovo parcheggio all'interno dell'edificio a forma di Pagoda in via Oberdan, frutto di un onere di urbanizzazione, sarà pronto per l'inizio di luglio. Si tratta di 60 posti auto più 15 per moto divisi in 2 piani interrati controllati da un sistema di videosorveglianza collegato al Serraglio. L'idea è di destinarli a chi ha l'abbonamento anzichè a una sosta mordi e fuggi. Il posto riservato per un minimo di 3 mesi h24 è 150 euro che diventano 275 per sei mesi e 500 per un anno. Le moto pagheranno 90, 150 o 300 euro rispettivamente per 3, 6 e 12 mesi.

Tra gli investimenti in programma c'è anche il potenziamento della segnaletica vericale per le info viabilità. Cartelli con messaggi variabili sistemati in snodi strategici segnaleranno quanti posti liberi ci sono al Serraglio e nelle aree con sbarra. Inoltre nel parcheggio di piazza San Francesco, 60 posti, sarà sperimentato un sistema a sensori che permetta di indicare in tempo reale la disponibilità di posteggio con un collegamento ad un display posizionato prima del semaforo all'ingresso della piazza.

l'app Drop ticket, scaribabile su qualsiasi tipo di smartphone. Fare i furbi non conviene perchè Consiag Servizi ha potenziato i controlli mettendo in campo molti ausiliari del traffico e i risultati in termini di multe sono notevoli Novità anche sui sistemi di pagamento alternativi ai contanti. Oltre all'sms al numero 4899899 , Consiag Servizi ha aggiuntoscaribabile su qualsiasi tipo di smartphone. Fare i furbi non conviene perchè Consiag Servizi ha potenziato i controlli mettendo in campo molti ausiliari del traffico e i risultati in termini di multe sono notevoli (LEGGI)

L'investimento totale sul 2018 è di 600mila euro, di cui metà a carico di Consiag Servizi. Altrettanto sarà speso nel 2019.

E.B.