25.01.2019

Rivoluzione della viabilità a San Paolo, ecco tutti i cambiamenti

Via Nuti diventerà a senso unico verso via san Paolo, invertito il senso di marcia fra via via Zipoli e via Rosmini, più parcheggi in via Zandonai, vicino al fontanello. Via Toscanini e via Dossetti saranno le strade principali di accesso e di uscita

alessandra agrati

Cambi della viabilità a San Paolo, dalla prossima settimana via Nuti, attualmente a doppio senso, diventerà a senso unico in direzione via San Paolo, via Zipoli, ora le macchine procedono verso via Pistoiese, e via Rossini invertiranno rispettivamente il senso di marcia per rendere più agevole lo svincolo su via Zandonai, dove, all’ altezza del fontanello saranno rimodulati gli spazi destinati al parcheggio. Un piano concordato con i residenti studiato per far diventare via Toscanini e via Dossetti, le strade più ampie del quartiere, le vie di uscita e di accesso. “L’obiettivo – ha spiegato l’assessore alla mobilità Filippo Alessi – è di rendere più agevole l’ingresso a San Paolo, una richiesta che ci viene direttamente dai residenti”. Il senso unico di via Nuti, infatti, evita il passaggio fra “le curve di San Paolo” strada pericolosa e poco agevole. Fra le altre novità anche l’abolizione del doppio senso in via Paganini e la realizzazione dell’illuminazione a led in via dell’ Alberaccio. Rientrerà invece nel piano operativo il collegamento tra via principale di San paolo con via Suor Niccolina. “Una scelta precisa – ha spiegato Alessi – per rendere operativo il cambiamento che prevede anche l’esproprio di alcuni terreni”.