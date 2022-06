01.06.2022 h 18:38 commenti

Rivoluzione al pronto soccorso del Santo Stefano, è partita oggi la presa in carico precoce del paziente

A metà pomeriggio di oggi sono già stati interessati dalla nuova modalità operativa oltre cinquanta pazienti

Sono già una cinquantina i pazienti del pronto soccorso Santo Stefano che oggi, 1° giugno, hanno sperimentato la cosiddetta presa in carico precoce da parte dei medici specialisti. Per alcuni è stato deciso il ricovero, per altri è stato attivato il day service multidisciplinare.

La piccola "rivoluzione" operativa, messa a punto dal Dipartimento di Emergenza urgenza e da quello delle specialistiche mediche dell'Asl Toscana centro per ottimizzare le risorse umane, ha debuttato oggi. In questa fase di rodaggio della nuova organizzazione i medici del pronto soccorso affiancano gli internisti ma presto questi ultimi si muoveranno in totale autonomia garantendo al paziente l'inizio del proprio percorso di cura già dentro il pronto soccorso.

Di fronte a un numero sempre più ridotto di medici di emergenza, alla pressione sul pronto soccorso che nell'arco delle 24 ore è tornata sopra quota 250 accessi e a tempi di attesa di un posto letto dilatati ogni oltre ragionevolezza, il dottor Giancarlo Landini direttore delle Specialistiche mediche e il collega Simone Magazzini del dipartimento di Emergenza urgenza, hanno studiato questa modalità operativa che non è la soluzione di tutti i problemi, ma riduce i disagi per i pazienti e il personale: "Dopo la diagnosi del pronto soccorso, il paziente viene valutato dagli specialisti che possono decidere le dimissioni, attivare il day service o ricoverare. - spiega Magazzini - Questo permette a noi medici di emergenza di dedicarci solo ai nuovi accessi del pronto soccorso e al paziente di iniziare in tempi più rapidi il proprio percorso di cura anzichè aspettare di essere spostato dal pronto soccorso negli altri reparti".

La presa in carico precoce del paziente da parte degli internisti non risolve il problema dei tempi lumaca per avere un posto letto. Per quello la soluzione ha un solo nome: ampliamento del Santo Stefano attraverso la nuova palazzina da 112 posti. A breve dovrebbe essere pronta la gara d'appalto per i lavori.