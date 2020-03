10.03.2020 h 14:08 commenti

Rivolta alla Dogaia, la procura apre un'inchiesta dopo i disordini

Forte protesta dei detenuti contro le restrizioni ai colloqui con i familiari in seguito all'emergenza coronavirus. Il procuratore Nicolosi ha aperto un fascicolo

La procura di Prato ha aperto un'inchiesta sulla rivolta scoppiata ieri, lunedì 9 marzo, nel carcere della Dogaia con i detenuti che hanno protestato per le limitazioni ai colloqui con i familiari introdotte in seguito all'emergenza coronavirus. Danneggiamenti, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale sono le ipotesi di reato su cui la procura starebbe lavorando in attesa dell'informativa della polizia penitenziaria utile a individuare eventuali ulteriori contestazioni e le persone da iscrivere sul registro degli indagati. Quelle di ieri sono state ore di alta tensione dentro e fuori la casa circondariale. Massiccio l'intervento delle forze dell'ordine con i reparti antisommossa che hanno circondato tutta l'area penitenziaria. La rivolta ha riguardato i detenuti di almeno tre sezioni di media sicurezza. In diverse celle è stato appiccato il fuoco. Sono stati bruciati materassi e lenzuola: colonne di fumo si sono levate su un lato del carcere e hanno fatto temere il peggio. L'intervento immediato dei vigili del fuoco ha evitato che gli incendi si propagassero. Una vera e propria guerriglia al grido di 'indulto' e 'libertà' che in almeno un paio di occasioni sembrava essere stata soffocata salvo poi riprendere vigore con il tentativo anche di sfondare un cancello dal quale si accede ad un cortile all'aperto ma sempre delimitato dai confini dell'istituto di pena. Solo una parte dei seicento detenuti della Dogaia ha partecipato ai disordini che contano un paio di agenti della polizia penitenziaria costretti a ricorrere alle cure dei sanitari. Una delegazione di detenuti avrebbe incontrato la direzione della casa circondariale per trattare la fine della rivolta La situazione è tornata alla normalità solo nella tarda serata e attualmente sarebbe sotto controllo.

Quello che è successo nel carcere di Prato ripercorre quando accaduto in altri penitenziari negli ultimi giorni. Le restrizioni dei contatti con l'esterno imposte dal decreto sul contenimento del contagio da coronavirus hanno fatto esplodere la rabbia dei detenuti.



