15.12.2022 h 17:59 commenti

Rivolta alla Dogaia, davanti al giudice una quarantina tra detenuti ed ex. Arrivano le prime condanne

I fatti risalgono al 9 marzo 2020, primo giorno di lockdown. Il carcere diventò un campo di battaglia per protesta contro lo stop ai colloqui con i familiari. Ingenti i danni, calcolati in 70mila euro

nt

Il 9 marzo 2020 fu un giorno di disordini in tutte le carceri italiane: detenuti in rivolta contro le limitazioni ai colloqui con i familiari introdotte per arginare la diffusione del Covid. Mentre fuori si facevano i conti con il primo giorno di lockdown, nelle celle arrivava la notizia dei provvedimenti restrittivi e la Dogaia, in poche ore, si trasformò in un campo di battaglia: materassi e lenzuola dati alle fiamme, zampe di sedie e tavoli usate come spranghe, olio versato sui pavimenti per impedire l'intervento degli agenti, brande impilate l'una sull'altra come muri di difesa, vetri infranti così come qualche telecamera per ostacolare la successiva ricostruzione dei fatti. Settantamila euro di danni: uno dei bilanci più gravi a livello nazionale. Oggi, giovedì 15 dicembre, i fatti sono approdati all'udienza preliminare: una quarantina tra italiani, albanesi, marocchini e nigeriani gli imputati, accusati di resistenza aggravata e lesioni (imputazione, quest'ultima, per la quale tutti sono stati assolti). Dodici quelli che hanno scelto il rito abbreviato: il giudice Francesca Scarlatti ha pronunciato sentenze di condanna a pene comprese tra 8 e 10 mesi. Una ventina gli imputati rinviati a giudizio e per i quali il processo si aprirà il prossimo 3 luglio. Quattro, infine, le assoluzioni.La procura ricostruì la sommossa e in un primo momento contestò il reato di devastazione, poi rubricato in resistenza aggravata e lesioni. Diversi gli agenti della penitenziaria che rimasero feriti, il più grave dei quali con una prognosi di 30 giorni per una frattura. Una rivolta al grido di 'libertà' e 'indulto' che costrinse le forze dell'ordine ad un massiccio e deciso intervento con i reparti antisommossa schierati lungo il perimetro del carcere. Più di quaranta gli imputati: l'elenco si è poi ridotto perché alcuni, nel frattempo scarcerati, si sono resi irreperibili o sono stati espulsi dal territorio italiano, condizione che ha fatto estinguere il reato.Folta la schiera di avvocati tra i quali Cristiano Toraldo, Cristina Meoni, Luca Betti, Katia Dottore Giachino.