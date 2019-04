Hanno cantato, ballato e si sono divertiti più di quando sedevano nei banchi di scuola tutti insieme, ben 61 anni fa. La gioia di ritrovarsi è stata incontenibile per la quinta elementare 1958 dell'istitututo delle Minime del Sacro Cuore. Ieri sera, 11 aprile, il circolo Ambra di Poggio a Caiano ha ospitato il ritrovo di classe che ha commosso e divertito. Nostalgia e tenerezza per quei tempi hanno bagnato le guance dell'alunno più illustre del gruppo, il baritono Giorgio Gatti, che ha deliziato i compagni intonando alcuni classici del repertorio che lo ha reso famoso nel mondo ma anche brani pop. Uno in particolare: "I miglori anni della nostra vita" di Renato Zero che è stata decretata la colonna sonora di questo momento d'Amarcord fatto di rose rosse per le signore e di confronti sul calcio per i signori. Qualcuno ha anche portato qualche ricordo speciale di quegli anni: il diploma d'onore di Loris Margheri al concorso letterario "Il Papa Pio XII" che ci mostra con orgoglio in questa foto.