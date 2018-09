12.09.2018 h 12:05 commenti

Ritrovato in un albergo di Poggio il giovane scomparso da 15 giorni dalle Marche

I carabinieri lo hanno rintracciato incrociando i dati della localizzazione dei social network e quelli della banda dati "Alloggianti". Il ragazzo sta bene e ha già chiamato i genitori

Era in un albergo di Poggio a Caiano il giovane 25enne che due settimane fa si era allontanato dalla sua casa di Belforte del Chienti, nelle Marche. I genitori avevano denunciato la scomparsa ai carabinieri, temendo per la vita del figlio. Era iniziata, così, una ricerca allargata a tutta Italia.

I militari, con una serie di accertamenti sui social network, sono riusciti a ricostruire gli spostamenti del giovane, che risultava essere proprio nella zona di Prato. A quel punto i carabinieri di Prato hanno consultato la banca dati “Alloggiati”, che viene alimentata da tutte le strutture ricettive con l’inserimento delle persone che vi alloggiano, e sono riusciti a trovare il ragazzo. I militari della stazione di Poggio a Caiano lo hanno rintracciato e lo hanno convinto a mettersi in contatto con i genitori per rassicurarli e garantire loro che sarebbe tornato a casa quanto prima. Le condizioni del 25enne sono buone.



