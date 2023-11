07.11.2023 h 15:25 commenti

Ritrovato il corpo dell'anziano scomparso durante l'alluvione: è la quarta vittima in provincia

Aveva 84 anni. Di lui si erano perse le tracce la sera del 2 novembre mentre rientrava da Villa Fiorita alla sua casa di Figline. Il giorno dopo era stata ritrovata l'auto accartocciata. Il cadavere era in un vivaio a Iolo

Si sono spente le speranze di ritrovare vivo Antonio Tumolo, l'anziano disperso da giovedì sera 2 novembre. Il corpo dell'84enne è stato rinvenuto, questo pomeriggio 7 novembre, in un vivaio a Iolo che è costeggiato da un fosso dove affluiscono le acque del torrente Bardena.

Dell'anziano non si aveva più notizie da quando poco dopo le 19 del 2 novembre salito in macchina da villa Fioritia dove si era recato per sottoporsi a una visita. A dare l'allarme i familiari, nei giorni scorsi era stata trovata la sua vettura, completamente deformata dal fango nella zona di Galceti. Da allora sono continuate le ricerche anche da parte dei Vigili del Fuoco che per l'occasione hanno anche utilizzato un drone. Il corpo, sembrerebbe essere stato ritrovato dal vivaista mentre ripuliva l'azienda allagata. Sul posto i carabinieri e la Misericordia che ha effettuato il recupero della salma.

E' l'ottava vittima dell'ondata di maltempo che ha colpito la Toscana, quattro di queste sono avvenute nella provincia di Prato: oltre all'anziano ritrovato oggi, due a Montemurlo - un ultraottantenne annegato nella sua casa di Bagnolo e un'altra anziana colpita da infarto mntre cercava di togliere l'acqua da casa - e una a Prato, un 73enne morto folgorato nella sua taverna allagata nel tentativo di staccare la corrente.