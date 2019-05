22.05.2019 h 09:45 commenti

Ritrovati i familiari di due militari indiani morti a Poggio Alto nel 1944: dopo 75 anni saranno finalmente sepolti

I soldati facevano parte del 13° Frontier Force Rifles e i resti furono recuperati nel 1996. La Pubblica Assistenza è riuscita a rintracciare i parenti dei due giovani. Le ceneri verranno sepolte nel cimitero indiano di Forli

a.a.

Ci sono voluti 75 anni, ma finalmente le spoglie di Palu Ram e Hari Singh, due giovani soldati indiani morti nella battaglia a Poggio Alto combattuta dal 13 al 16 settembre 1944, potranno riposare in pace nel cimitero dei soldati indiani a Forlì.La Pubblica Assistenza l’Avvenire è riuscita a rintracciare i parenti dei due giovani soldati, e mercoledì 29 maggio, consegnerà le spoglie dei militari nella mani di Reenat Sandhu, ambasciatrice indiana in Italia. “E’ stato un cammino lungo – spiega il presidente della Pubblica Assistenza– a noi le spoglie ci sono state consegnate circa 15 anni fa, da lì abbiamo iniziato a fare le ricerche per trovare i familiari, ci siamo riusciti anche se non saranno presenti alla cerimonia. E’ un dovere civico dare una giusta sepoltura ai morti, soprattutto se è avvenuta nel nostro territorio”.Palu e Hari vestivano la divisa del 13° Frontier Force Rifles, il reparto dei fucilieri delle truppe coloniali britanniche che combatterono e morirono per liberare l’Italia da nazisti. I resti furono ritrovati nel 1996 e l’identificazione dei due corpi si deve ad una indagine condotta dalla Procura di Prato, in particolare del sostituto procuratore Sergio Affronte, supportata dalla ricerca scientifica dell’archeologo e antropologo forense Matteo Borrini. Le ossa ritrovate a Poggio Alto hanno ricevuto un nome nel 2012 che è stato inserito nella lista dei dispersi. La battaglia di Poggio Alto fu una delle più drammatiche della storia della Linea Gotica. Si svolse sul crinale che sovrasta la valle dell’Agna a protezione dei passi degli Acquiputoli e delle Cavallaie tra le truppe indiane aggregate alla 6a divisione corazzata sudafricana e i reparti tedeschi della 362a divisione di fanteria.La cerimonia si terrà mercoledì prossimo alle 11 nel salone Apollo della Pubblica Assistenza.