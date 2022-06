21.06.2022 h 19:09 commenti

Ritrovata la ragazza scomparsa: era a Firenze e sta bene

Lieto fine per la studentessa 19enne del Rodari che ieri non aveva fatto rientro a casa dopo aver finito il suo turno come animatrice all'oratorio di Maliseti. Decisive le segnalazioni che hanno permesso di restringere il campo delle ricerche

E' stata ritrovata a Firenze e sta bene Bianca, la ragazza si 19 anni che era scomparsa da ieri alle 18, quando aveva finito il suo turno da animatrice all'oratorio di Maliseti. Il tam tam delle ricerche, coordinate dalla polizia, con le tante condivisioni dell'appello e degli articoli sui social hanno fatto restringere il campo finché un parente, nel tardo pomeriggio di oggi, è riuscito a ritrovare la ragazza. Bianca è stata portata in ospedale per precauzione, per fare gli accertamenti del caso, ma sta bene e ha già potuto riabbracciare i genitori. E' finita così l'angoscia di parenti e amici che da ieri non avevano avuto più notizie della 19enne, che frequenta il liceo musicale Rodari ed è una grandisisma appassionata di musica. L'ultimo avvistamento di Bianca risaliva a ieri sera, quando un collega della sua professoressa di canto l'aveva vista in via Martelli a Firenze, dove stava parlando con alcune ragazze all'uscita di un concerto in Duomo. Oggi è poi arrivata, grazie ad altre segnalazioni, la conferma che si trovava proprio nel capoluogo dove intorno alle 18.30 è stata finalmente trovata.

Edizioni locali collegate: Prato

