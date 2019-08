22.08.2019 h 11:23 commenti

Ritrovata la donna scomparsa, il racconto dei volontari: "Quando ci ha visto si è rasserenata e ci ha chiesto dell'acqua"

A riportare a casa la quarantenne una squadra dell'associazione "Oltre" di protezione civile che, dopo aver parlato con i famigliari, ha deciso di perlustrare la zona dove solitamente andava a camminare

a.a.

“L’abbiamo trovata, è disidrata ma viva”. Così la squadra dell’associazione "Oltre" di Protezione Civile, ha comunicato al campo base di aver individuato la donna di cui si erano perse le tracce lunedì 19 agosto ( LEGGI ) . Dopo quasi cinque ore di bosco battuto palmo a palmo, la quarantenne è stata avvistata e soccorsa lungo un sentiero in località la Midolla.La squadra è entrata in servizio alle 14 e come prima cosa è andata a parlare con la madre della scomparsa: “E’ grazie alle informazioni che abbiamo ricevuto che siamo riusciti a trovarla- spiegauno dei volontari che ha partecipato alle ricerche – quando abbiamo capito che le piaceva camminare e solitamente andava nei boschi sotto i ripetitori, abbiamo concentrato il nostro lavoro in questo ambito, anche se c’era stata affidata un’altra zona”.La madre ha consegnato alla squadra anche un paio di pantaloncini e una canottiera della figlia per fare annusare l’odore al cane molecolare Rambo, ormai parte della squadra di soccorsi. “Riuscire a parlare con i famigliari – continua Rocchini- è importante perché si capiscono le abitudini della persona e quindi cercare di capire dove possa essere andata”.Quandola quranantenne è stata trovata era impaurita. “Appena ci ha visti nei suoi occhi abbiamo letto la gioia pura, era provata e l’abbiamo fatta salire sul nostro fuoristrada, ovviamente dopo aver avuto la conferma che fosse la persona che stavamo cercando. Parlava poco, ci ha chiesto da bere e poi a voce bassa ha raccontato che ha passato le notti nel bosco circondata dai cinghiali e ha avuto freddo e paura”.Arrivata al campo base è stata affidata alle cure del 188 e all’affetto del marito e dei famigliari. “E’ stato un momento indimenticabile – ricorda Rocchini – è stato il primo salvataggio e non me lo scorderò mai più”.L’associazione, che conta una cinquantina d’iscritti e una quindicina di volontari attivi, è nata nel 2016 con l’ intento di portare aiuto a chi si trova in difficoltà ed è dotata di due fuoristrada e un veicolo anfibio da usare in caso di alluvioni o ricognizioni in alvei fluviali. Il coordinamento radio è affidato a Volontari diversamente abili, è attivo anche il gruppo delleche collabora con la Municipale per combattere il degrado urbano.