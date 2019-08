21.08.2019 h 18:24 commenti

Ritrovata a Carmignano la donna scomparsa lunedì da Tizzana

La quarantenne sta bene. Si trovava nei pressi di un agriturismo in zona Spazzavento, non lontano dalla sua casa e dalla sua attività, un altro agriturismo

E' stata ritrovata viva e in buone condizioni lIaria Tofani, la quarantenne di Tizzana che mancava da casa da lunedì sera, 19 agosto. Dopo oltre 24 ore di ricerche che hanno coinvolto carabinieri, vigili del fuoco e protezione civile anche con l'aiuto di elicotteri e droni e unità cinofile, la donna è stata ritrovata nei pressi di agriturismo nella zona di Spazzavento, nel comune di Carmignano nel tardo pomeriggio di oggi, 21 agosto.

La località non è lontanissima dall'abitazione della quarantenne che tra l'altro è titolare di un noto agriturismo a Tizzana.

L'allarme dei familiari è scattato ieri mattina dopo una notte passata in pena ad aspettare Ilaria che si è allontanata senza telefono e portafoglio. La macchina dei soccorsi si è subito messa in moto e dopo aver perlustrato la zona più vicina al borgo del comune di Quarrata, le ricerche sono state estese anche alla provincia pratese e in particolare alla zona medicea che Ilaria conosce bene perchè fino a qualche anno fa ha abitato nella vicina Seano.