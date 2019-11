14.11.2019 h 20:13 commenti

Ritrovata a Bacchereto una cassaforte rubata a Montemurlo

E' stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco per recuperare il forziere buttato dai ladri in una scarpata. Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale di Carmignano

E' stata rubata a Montemurlo ma è stata abbandonata a Bacchereto. Si tratta di una cassaforte, ovviamente vuota, recuperata questa sera, 14 novembre, dai vigili del fuoco di Prato in una scarpata nei pressi di questa frazione nel comune di Carmignano.Sul posto anche i carabinieri e la polizia municipale locali che hanno richiesto l'intervento del 115 per recuperare la pesante cassaforte gettata dai ladri in un luogo piuttosto impervio. Pesa circa un quintale. E' stata rubata dalla casa di un imprenditore di Montemurlo. Dalle foto è visibile un grosso foro fatto dai ladri per riuscire a prendere il contenuto del forziere, vari gioielli in oro e documenti. La presenza della cassaforte è stata segnalata dall'associazione arcieri di Carmignano perchè sitrovava in un dirupo nei pressi del loro campo di tiro.