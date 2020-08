25.08.2020 h 14:29 commenti

Morto in piazza Mercatale per overdose, era stato denunciato per ricettazione di una bici

E' successo nella serata di domenica. L'uomo trovato in possesso della bici è stato denunciato per ricettazione e una volta tornato libero ha ingerito una dose di cocaina ed è morto praticamente sul colpo

Ha ritrovato in piazza Mercatale la bicicletta che gli era stata rubata e ha subito avvertito la polizia. E' successo nella tarda serata di domenica 23 agosto. Il proprietario della bici ha anche indicato agli agenti un uomo, straniero, che aveva la disponibilità del mezzo. L'uomo è stato bloccato, identificato per un trentanovenne israeliano senza fissa dimora e con precedenti per svariati reati, e denunciato per ricettazione. Tornato libero è stato trovato poco dopo senza vita in piazza Mercatale, ucciso da una overdose di cocaina che, secondo quanto riportato dalla polizia che ha raccolto le dichiarazioni dei testimoni, avrebbe ingerito volontariamente. I due fatti – la denuncia per furto e il decesso per overdose – non hanno collegamenti in comune. Semplicemente l'uomo, dopo essere stato denunciato, sarebbe rimasto in piazza Mercatale e qui avrebbe ingerito la cocaina. Ieri si era parlato di episodio non chiaro ( leggi ) e tra le ipotesi c'era anche quella che l'uomo avesse nascosto in bocca la dose di droga, non perfettamente sigillata nel suo involucro, per evitare un eventuale controllo e poi l'avesse accidentalmente ingoiata.