Ritrova il portafoglio grazie a due stranieri: "Non hanno voluto ricompense, che il mio grazie sia pubblico"

Dentro oltre ai soldi c'erano tutti i documenti. L'uomo ha voluto raccontare quanto gli è capitato "perché è giusto far sapere che nella nostra società ci sono anche persone oneste, attente al prossimo e disinteressate"

Ha smarrito il portafoglio con dentro 300 euro e tutti i documenti e quando, disperato, stava per recarsi dai carabinieri per fare la denuncia, ha ricevuto la telefonata di un uomo che aveva con sé il portafogli e lo aspettava per restituirlo.

Un gesto di onestà e disinteresse che ha spinto il protagonista di questa vicenda e la sua compagna, Fabrizio Mancini e Francesca Ceci a renderlo pubblico, "in segno di gratitudine per chi ci ha aiutato e perché è giusto far sapere che nella nostra società ci sono anche persone oneste, attente al prossimo e disinteressate", come spiegano i due.

Il fatto risale a mercoledì 27 gennaio quando, durante la pausa pranzo, Mancini ha perso il portafogli mentre faceva running nei pressi dell'azienda in cui lavora. "Purtroppo - racconta - me ne sono accorto soltanto quando, dopo più di un'ora, sono rientrato a lavoro. In preda all'ansia sono salito subito in auto per rifare velocemente il tragitto di 11km che avevo percorso correndo, ma non ho trovato nulla".

A questo punto la svolta: mentre Mancini stava per dirigersi dai carabinieri per la necessaria denuncia di smarrimento, ha ricevuto una telefonata dalla sua famiglia: "Un uomo di nazionalità cinese mi stava aspettando fuori dal cancello di casa, con il portafogli in mano - racconta -. L'ho raggiunto immediatamente e appena ci siamo incontrati il signore, prima di restituirmelo, ha voluto verificare che non fossero stati sottratti soldi, chiedendomi l'importo contenuto all'interno al momento dello smarrimento. Onestamente non ricordavo bene la cifra, essendo preoccupato più che altro per i documenti, carte di credito etc., quindi ho detto quanto più o meno pensavo di avere e lui mi ha restituito il portafogli, in cui in realtà c'erano molti soldi in più, oltre a tutto il resto".

"Potete immaginare il sollievo che ho provato ma anche il mio stupore - aggiunge Mancini -. Volevo dimostrargli la mia gratitudine ricompensandolo con dei soldi, l'uomo ha rifiutato e mi ha spiegato di non essere stato lui a trovarlo, ma di aver ricevuto il portafogli da un operario dipendente della sua azienda, anche lui di nazionalità cinese, che lo aveva raccolto dal marciapiede e che, se volevo ringraziarlo di persona, potevo trovarlo in fabbrica. Visto che la sua azienda si trova vicino a quella in cui lavoro io, ho pensato di passarci rientrando in ufficio. Ho aspettato all'ingresso guardando da lontano, mentre l'uomo che mi aveva restituito il portafogli gli spiegava chi ero, ma lui, sapute le mie intenzioni, si è limitato a fare un timido cenno di saluto dalla sua postazione, scuotendo la testa per farmi capire che non voleva nessuna ricompensa".

Da qui la scelta, insieme alla compagna, di rendere pubblico l'episodio: "Ho conosciuto due persone oneste, con senso civico e attenzione per il prossimo - conclude Mancini -. Sono molto grato ad entrambi e non potendo sdebitarmi materialmente, mi farebbe piacere poter condividere in qualche modo questa storia, anche a dispetto dei luoghi comuni e dei pregiudizi che molte persone nutrono verso gli stranieri".