Ritorno a scuola, i presidi delle superiori chiedono almeno la metà dei ragazzi in presenza

Dopo l'apertura del Governo verso scuole dell'infanzia, materne e la prima classe delle medie, per i dirigenti scolastici ci sono le condizioni per autorizzare le lezioni anche per gli studenti più grandi

Intanto gli ex alunni della 3 D della scuola Leonetto Tintori di Iolo hanno regalato alla scuola un ulivo, in segno di gratitudine per come gli insegnanti sono riusciti ad essere sempre presenti durante il lockdown, periodo particolarmente destabilizzante per chi doveva preparare l'esame di licenza media .

Alessandra Agrati

Dopo le vacanze pasquali gli studenti dalle scuole per l’infanzia fino alla prima media torneranno a scuola in presenza, anche in zona rossa. Per tutti gli altri, a seconda dell’ andamento dei contagi, si prospetta o la Dad o una turnazione in presenza al 50% nel caso di zona arancione. Una scelta che però, non convince i dirigenti scolastici degli istituti superiori che vorrebbero un ritorno in classe almeno per la metà degli studenti, non solo per una salvaguardia della salute psicofisica, ma anche per garantire un’adeguata preparazione.“E’ una scelta assurda escludere i ragazzi più grandi, – spiegadirigente del Marconi – tutte le scuole sono luoghi sicuri, questi continui cambi di orario creano solo confusione, dall’inizio dell’anno ne abbiamo cambiati cinque. Bisogna autorizzare la presenza in classe almeno del 50% dei ragazzi fino a giugno.”A sostenere la tesi dei presidi anche il numero dei contagi che, fino a prima della zona rossa, erano di poche decine, mentre ora le classi in quarantena aumentano. “I dati dimostrano che non sono le scuole ad essere luoghi di contagio – spiegadirigente del Livi/Brunelleschi – su oltre duemila ragazzi avevamo 8 contagi e 40 ragazzi in quarantena, credo che si possa continuare con la turnazione della metà degli studenti”.Preoccupazione anche da parte di, preside del Buzzi, dove comunque per gli studenti del triennio è garantita la presenza per le attività laboratoriali: “ I ragazzi del biennio in due anni – spiega – hanno fatto pochissimi mesi di lezione in presenza e questo mina sicuramente la loro preparazione. Per le quinte invece c’è una grossa limitazione nella preparazione finale, soprattutto in preparazione della maturità”.L’esame di stato prevede la presentazione di un elaborato, che però in queste condizioni, i ragazzi faticano a preparare. “A differenza dello scorso anno – spiegadel Ciciognini/Rodari – il Ministero non ha dato l’indicazione di promuovere tutti, quindi abbiamo bisogno di fare interrogazioni e verifiche per dare una corretta valutazione della preparazione di ciascuno”Anche gli studenti delle superiori con certificazione o Bes hanno la possibilità di andare a scuola nonostante la zona rossa e in alcuni casi anche insieme a un gruppo ristretto di compagni: “Ci dobbiamo attenere alla legge – spiega– e quindi cerchiamo di mantenere un contatto con tutti, più facile con quelli in presenza, per gli altri stiamo molto attenti a verificare che si colleghino, ma sempre più spesso gli insegnanti constatano crisi di pianto ingiustificate. Speriamo il prossimo anno di vederli ancora tuttiE sul fenomeno dell’ abbandono scolastico l’anno 2019/20 la redazione di Prato ha chiesto da oltre due mesi alaldi avere i dati, ma ad oggi non è stato possibile avere una risposta.A richiedere il ritorno in classe anche il preside del Datini , dove i contagi sono sempre stati bassi: “Anche gli studenti delle superiori hanno il diritto di tornare a scuola, seppure al 50%- commenta– rischiamo veramente di tornare in classe a maggio quando ormai la scuola sta per finire”.Alla voce dei dirigenti scolastici si unisce quella dei genitori degli alunni delle seconde e terze medie, anche per loro le porte della scuola non si riapriranno fino a quando non si tornerà in zona arancione. “Il diritto allo studio vale per tutti, – spiegagenitore di uno studente della scuola media Zipoli –anche i nostri ragazzi hanno bisogno di tornare a scuola per frequentare le lezioni in presenza”. Per manifestare tutto il disagio di studenti e famiglie sono stati appesi alcuni cartelloni sulla cancellata della scuola, inoltre è stata inviata una lettera al sindaco Biffoni, al presidente della Provincia Puggelli e al presidente della Regione Giani, con la speranza che come sono state accolte le richieste degli studenti più piccoli vengano portate a Roma anche quelle dei più grandi.