26.03.2021

Ritardi vaccinazione ultra80enni, i medici di famiglia contro Giani: "Troppo facile scaricare le colpe su noi, si scusi"

La sezione pratese del sindacato Fimmg respinge al mittente ogni accusa: "I ritardi sono frutto delle scelte della Regione che ha deciso di far vaccinare altre categorie prima degli ultraottantenni". Critiche da Smi

Pur condividendo il giudizio sulla campagna vaccinale della Regione, il sindacato Smi accusa i colleghi della Fimmg di essere stati complici della situazione: "E' dal 5 febbraio che evidenziamo che la campagna vaccinale era destinata ad essere un flop. Abbiamo richiesto incontri con il governatore e l'assessore in tempi non sospetti ma non siamo mai stati ascoltati. Oggi leggiamo che il governatore Giani si pente dell'accordo firmato con la Fimmg e lo Snami e incolpa tutta la categoria. E la Fimmg si risente irritata. Questa situazione ha almeno due padri, il governatore e i sindacati maggiori che hanno fatto una scelta sbagliata tanto più grave perché erano stati avvisati. Ora ci troviamo in questa situazione e invece di remare insieme c'è chi si diverte come i ladri di Pisa scaricando su gli altri la propria presunzione. La Regione farebbe bene ad ascoltare con più attenzione ed in egual misura tutti i rappresentanti della categoria medica, nell'interesse della cittadinanza toscana e della propria immagine nazionale"

(e.b.)

I medici di medicina generale respingono al mittente, ossia il presidente della Regione Eugenio Giani, l'accusa di essere la causa dei gravi ritardi che la vaccinazione agli ultraottantenni sta registrando in Toscana, fanalino di coda a livello nazionale su questo fronte ( leggi) In un comunicato la Fimmg di Prato esprime "sorpresa e sconcerto" per le affermazioni pubbliche del governatore toscano a cui ricorda i pasticci fatti nella scelta delle categorie da vaccinare e la scarsità delle dosi a disposizione. "Ci siamo messi in gioco nella più complessa vaccinazione di sempre, quella dei soggetti ultraottantenni con il vaccino più difficile da gestire (il Pfizer, ndr). Per settimane abbiamo avuto dalla Regione solo 6 dosi a settimana e tra mille difficoltà data la procedura informatica complicata e immatura. Tutte le dosi comunque sono state prontamente somministrate pur in carenza di spazi nelle strutture e di personale ausiliario. I ritardi sono frutto delle scelte della Regione che ha deciso di far vaccinare altre categorie prima degli ultraottantenni". Il riferimento va alle categorie inserite nella Fase 1, insieme ai socio-sanitari, ma senza essere esposti a particolari contatti Covid e comunque con un rischio ridotto soprattutto rispetto agli anziani. Un esempio per tutti sono gli amministrativi delle aziende sanitarie. In presenza del taglio delle forniture messo in atto dalle case di produzione, per garantire la seconda dose a queste categorie si è dovuto ridurre le prime agli ultraottantenni. "Pertanto - prosegue il sindacato Fimmg Prato - le scelte fatte per la tutela della sanità pubblica devono essere sostenute rivendicandone la correttezza, non incolpando delle conseguenze chi sta impegnandosi oltre ogni limite tra indicibili difficoltà senza alcuna responsabilità per i ritardi. Non è pertanto accettabile per i medici di famiglia essere oggetto di accuse tanto gravi e infondate che respingiamo con sdegno e per le quali si pretende una pronta e decisa rettifica".