13.05.2022 h 08:51 commenti

Ritardi Tribunale, il presidente Gratteri in difesa dei dipendenti: "Il personale è pesantemente sotto organico"

L'intervento dopo le proteste degli avvocati per la lentezza nella liquidazione dei rimborsi per difese d'ufficio e gratuiti patrocini: "Mole di lavoro che viene espletata da solo tre funzionari di cui due a tempo parziale"

Dopo le polemiche sul ritardo con il quale procedono le liquidazioni agli avvocati per le difese d'ufficio e i gratuiti patrocini e la denuncia delle prescrizioni decennali, il presidente del tribunale di Prato, Francesco Gratteri, torna sulla questione e lo fa con una spiegazione dettagliata dell'iter a cui ogni richiesta di liquidazione è sottoposta e con i numeri del lavoro svolto dall'Ufficio spese giustizia nel 2021. La carenza di personale, come già affermato dal presidente stesso nei giorni scorsi e come precisato anche dal delegato Fp Cgil, Walter Vizzini, resta la causa della lungaggine,: “Le richieste di liquidazione vengono presentate alla cancelleria di competenza, dove attendono la pronuncia del giudice che ne decreta l'an e il quantum, la velocizzazione di questa fase è uno degli obiettivi del tribunale in applicazione del Pnrr, vale a dire l'implementazione dell'Ufficio per il processo.Tuttavia benché fosse previsto l'inserimento di 40 funzionari addetti all'ufficio per il processo a partire da febbraio 2022 hanno preso servizio solamente 12 unità di cui 2 già dimissionarie”.

L'iter delle richieste di liquidazione, così come spiegato dal presidente Gratteri: “Solo una volta che il giudice si è pronunciato viene consegnato all'Ufficio spese di giustizia il decreto di liquidazione affinché sia notificato alle parti e sia svolta l'istruttoria. L'attività di notifica non costituisce un esame finale, ma un presidio a tutela delle parti che, una volta correttamente informate della liquidazione possono decidere se opporsi o meno entro un termine, decorso il quale il decreto diviene irrevocabile. Tale attività è estremamente dispendiosa in termini di tempo, dal momento che deve essere diretta alla parte personalmente ove non domiciliata presso il difensore. Non è infatti possibile – viene spiegato – procedere all'istruttoria (che verifica non solo la corretta notificazione, ma anche il corretto inserimento della richiesta di liquidazione sulla piattaforma ministeriale, la conformità della fattura allo standard delle fatture elettroniche, la completezza degli atti) e all'invio della pratica al funzionario delegato presso la Corte d'Appello di Firenze per il pagamento di un decreto di liquidazione che non sia irrevocabile”.

Numeri alla mano, il presidente sottolinea che l'Ufficio spese giustizia tratta più pratiche della ventina al mese a cui si è fatto riferimento: “L'ufficio conta tre unità di due due a tempo parziale e il supporto direttore del direttore di cancelleria dell'area amministrativa, nel corso del 2021 ha realizzato tale attività: 1.704 istanze pervenute tramite sistema Siamm, 213 rifiutate; 1.481 i modelli 1/Asg emessi; relativamente all'istruttoria delle fatture Sicoge (Sistema gestione integrata contabilità economica e finanziaria amministrazioni dello Stato) 1.055 accettate, 459 rifiutate; 4 telematiche e 270 agli interessati; alle parti 1.469 decreti e 2.897 comunicazioni. Importo totale lordo 1.158.415,19 di cui 716.692,79 ai difensori, 117.102,67 a Ctu, Ctp periti e curatori, 13.942,98 a interpreti e traduttori, 36.066,96 a custodi, 158.524,31 a gop e il resto ad altri destinatari”.

“Le scoperture di pianta organica – ancora Gratteri – non consentono di potenziare l'ufficio se non tramite il supporto del Consiglio dell'Ordine degli avvocati, organismo che non solo fornisce una unità di personale per supportare il tribunale nella gestione dei decreti di liquidazione e la loro notificazione, ma è parte diligente nell'orientare i propri iscritti verso modalità di presentazione delle istanze e integrazione documentale dei fascicolo più vetusti tali da ridurre al minimo la fase della notificazione e dell'istruttoria”.



Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus