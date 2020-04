08.04.2020 h 10:25 commenti

Ritardi nell'esecuzione dei tamponi, l'Asl chiede aiuto ai privati

Da oggi operano sul territorio pratese, in convenzione con l'azienda sanitaria, la Pubblica assistenza con l'istituto medico toscano e la Croce Rossa

L'Asl Toscana centro chiede aiuto ai privati per eseguire i tamponi per accertare il contagio da Covid 19. Lo ha fatto con un bando specifico che prevede il rimborso di 15 euro a tampone agli enti privati o di volontariato sanitari che hanno aderito. A Prato ha risposto l'Istituto medico toscano e la Pubblica Assistenza “L’Avvenire”, grazie al loro progetto di collaborazione P.A. Social Care, e la Croce Rossa.

Partiamo dal primo gruppo. Suddivisi in turni mattina o pomeriggio, con la lista dei tamponi da eseguire per conto di Asl Toscana Centro, la squadra di specialisti riporterà i tamponi eseguiti in laboratorio per essere esaminati. Infermieri, medici e autisti soccorritori sono forniti dei necessari DPI per l’esecuzione dell’esame. Il gruppo ha iniziato oggi, 8 aprile, con 12 tamponi ma ha dato disponibilità per 40 al giorno.

Andrea Meoni, presidente Pubblica Assistenza L’Avvenire Prato, e Alessandro Brafa, titolare IMT, sottolineano che: “Da sempre in prima linea, l’istituto diagnostico e medico insieme all’associazione di via San Iacopo, desiderano in questo momento in particolare supportare i cittadini e le istituzioni, per combattere questa malattia e cercare di dare sollievo nel miglior modo possibile alla popolazione costretta in casa. Un’efficace collaborazione pubblico-privato nell’interesse del territorio che nei momenti più difficili riesce a dare il meglio per una città meravigliosa come Prato. Ringraziamo tutti i volontari che in questo periodo difficile si sono messi a disponibilità nel partecipare ai progetti dell’associazione con particolare riferimento a P.A. Social Care”.

Croce rossa mette a disposizione due mezzi; il tampone sarà eseguito a domicilio da personale sanitario. Il coordinamento del servizio è effettuato a cura del Comitato regionale Toscana.



Al link alcune storie che via abbiamo raccontato in questi giorni. Tale rinforzo dovrebbe permettere all'Asl di recuperare i ritardi con cui sta operando nell'esecuzione dei primi tamponi. La boccata di ossigeno che arriverà su questo fronte, dovrebbe aiutare il personale dell'Ufficio Igiene ad accelerare anche l'esecuzione del secondo e del terzo tampone ai pazienti Covid in fase di miglioramento. Solo il secondo e il terzo tampone negativi infatti, possono accertare la fine della malattia e dell'isolamento e di conseguenza il ritorno alla normalità. Al momento i pesanti ritardi su questo fronte costringono i pazienti e le loro famiglie a vari e propri "arresti domiciliari" con tutti i disagi che ne conseguono.

E.B.