Ritardi nel pagamento della cassa integrazione, l'onorevole Giacomelli chiede l'intervento del sindaco Biffoni

Il deputato pratese ha scritto una lettera al primo cittadino in cui lo esorta a promuovere un incontro con i vertici dell'Inps coinvolgendo anche Abi e Regione. Il sindaco si è attivato e per la prossima settimana in Prefettura è convocata la cabina di regia con tutti gli enti interessati

Inps Toscana assicura di aver mandato in pagamento tutte le richieste di cassa integrazione accordate, ma in molti non hanno ancora ricevuto un euro. Disagi e confusione su cui il deputato del Pd, Antonello Giacomelli, chiede di intervenire al sindaco di Prato, Matteo Biffoni come già fatto recentemente.

"Continuo a ricevere, e non credo di essere il solo, molte, troppe segnalazioni di pratesi che ancora non hanno ricevuto niente. - si legge nella lettera dell'onorevole pratese al primo cittadino - Questa situazione va chiarita. Non solo per avere elementi precisi su cui agire nuovamente, se necessario, a livello nazionale ma soprattutto perché non è accettabile che, a fronte delle risorse straordinarie stanziate dal governo e dalle istituzioni europee, ci siano ancora lavoratori e famiglie che attendono da più di due mesi. So bene - prosegue Giacomelli - che l’amministrazione comunale non ha poteri in merito ma conosco bene la tua sensibilità e ti chiedo, se ritieni, di promuovere un incontro anche con i responsabili dell’Inps e con chi riterrai per chiarire definitivamente la cosa. Ti sarei grato se tu ritenessi di coinvolgere anche Regione ed Abi che mi era sembrato di aver capito avessero realizzato un accordo per anticipare alle aziende la cassa integrazione e garantire così tempi rapidi a tutti i dipendenti interessati".

Nel pomeriggio il sindaco Matteo Biffoni ha fatto sapere di essersi interfacciato anche con la prefettura che ha già definito di convocare per la prossima settimana una cabina di regia con tutti gli enti interessati, a partire dall'Inps, per fare il punto e ricercare soluzioni rapide. Un tavolo di lavoro, a cui partecipa anche il sindaco, che già la scorsa settimana aveva fatto il quadro della situazione: "Non so più quante volte lo abbiamo ribadito, non smetteremo di dirlo e per questo la sollecitazione dell'onorevole Giacomelli è sacrosanta -sottolinea il sindaco Matteo Biffoni a proposito dei ritardi nell'erogazione della cassaintegrazione -. Ribadito che pur non essendo di competenza comunale, ben volentieri sollecitiamo chi di dovere a dare risposte concrete perchè i ritardi sull'erogazione della cassa integrazione sono inaccettabili; i lavoratori già messi a dura prova dalla crisi economica conseguente il Coronavirus sono senza stipendio da troppi mesi e le persone così rischiano di andare in tilt. Lo ridico: le risposte devono arrivare subito. Accetto di buon grado e mi fa anche piacere che il sindaco resti punto di riferimento per i cittadini anche su temi che non afferiscono in alcun modo il Comune, di cui comunque intendo farmi carico, ringrazio l'onorevole Giacomelli per aver proficuamente di nuovo acceso i riflettori su un problema diventato emergenza e voglio rendere merito al prefetto che sin da subito si è adoperato a riunire tutti gli attori coinvolti".