Ritardi degli autobus, decine di studenti entrano alla seconda ora. I presidi si mobilitano

Disagi soprattutto per gli studenti della Val di Bisenzio, Poggio a Caiano e Montemurlo. I presidi stanno raccogliendo tutte le segnalazioni per poi inoltrarle ad Autolinee Toscane. Dopo l'alluvione i ragazzi di Campi non sono rientrati a scuola perchè le corse non sono state riprestinate

Sono decine gli studenti che ogni giorno fanno la fila davanti agli uffici di presidenza per giustificare il ritardo. Variano i minuti, dai 20 ai 40, le zone soprattutto Vernio, San Giusto, Poggio a Caiano e Montemurlo, ma la motivazione è sempre la stessa: la corsa del bus non è passata. Una situazione che è peggiorata da dopo il 1 novembre, data in cui sono stati cambiati gli orari, ed è precipitata dopo l'alluvione del 2 novembre. I presidi stanno raccogliendo tutte le segnalazioni per poi fare, tramite la Provincia, una segnalazione ad Autolinee Toscane.Al Datin ad esempio ,ci sono studenti che non sono rientrati in classe perchè le corse non sono state ripristinate. “Una situazione drammatica soprattutto per quelli che arrivano da Campi Bisenzio dove gli autobus non passano – spiega la dirigente Francesca Zannoni – Ci sono problemi anche per chi vive a Calenzano che con il cambio degli orari non riesce più ad arrivare puntuale alle lezioni. Restano i disagi per le corse delle 14, arrivano al polo di Reggiana ormai piene e molti studenti restano a piedi. Abbiamo fatto segnalazioni a Autolinee Toscane ma per ora nulla è cambiato”. Difficile la situazione anche al liceo Brunelleschi di Montemurlo e al Livi di via Marini. “Ogni giorno – spiega la dirigente Maria Grazia Ciambellotti – giustifico i ragazzi e ho molte mail da parte dei genitori. Non è colpa loro, ma intanto i ritardi si accumulano. Ho segnalato il problema al presidente della Provincia Calamai ormai da tempo. Dopo l'alluvione i ritardi sono decisamente aumentati”.L'ultimo disguido, questa mattina, per la corsa da San Giusto al polo scolastico di San Paolo dove non è passato né l'autobus per gli studenti né il 9, i ragazzi si sono incamminati a piedi accumulando l'ennesimo ritardo.Segnalazioni che arrivano sempre più numerosi anche alle segreterie delle scuole. “Sulla sede del polo di via Reggiana – spiega la vicepreside del Dagomari Cristiana Cecconi – la situazione è insostenibile, soprattutto per i ragazzi che arrivano dalla val di Bisenzio, da Calenzano, da Casale e da Montemurlo. Ritardi non imputabili solo ai disagi del post alluvione perchè le segnalazioni arrivano anche prima. Viene leso il diritto allo studio”.E ancora, nel consiglio d'istituto che ieri si è tenuto al Gramsci Keynes i genitori hanno fatto presente il problema al dirigente. “Ho chiesto alle famiglie – spiega Stefano Pollini – di dettagliare quali sono le corse più problematiche in modo da fare una segnalazione al gestore anche attraverso gli uffici provinciali”.