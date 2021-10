19.10.2021 h 13:26 commenti

Ristori Covid, in arrivo 250mila euro per i circoli. Ecco come partecipare

E' il quarto bando del Comune di Prato e sarà pubblicato a cavallo tra ottobre e novembre. Il contributo per ogni realtà potrà andare da un minimo di 500 a un massimo di 3.500 euro

E' in arrivo una boccata d'ossigeno per i circoli ricreativi e culturali con attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il Comune di Prato ha pubblicato il quarto bando ristori-Covid 19, molto atteso da questa realtà che hanno subito pesantemente gli effetti della pandemia. La somma messa a disposizione ammonta a 250mila euro ed è stato approvata stamani, 19 ottobre, dalla Giunta su proposta dell'assessore al Sociale Luigi Biancalani.

Il bando sarà pubblicato sul sito web del Comune tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. L'importo complessivo da destinare sarà attribuito in proporzione al numero dei soci risultanti iscritti al 31 dicembre 2019 (fino ad un massimo di 650). Si va da un minimo di 500 a un massimo di 3.500 euro a circolo.

Possono partecipare i circoli ricreativi e culturali con sede operativa nel territorio comunale, con attività di somministrazione di alimenti e bevande agli associati o agli associati e al pubblico, affiliati alle associazioni di promozione sociale nazionali che, alla data di presentazione della domanda, risultino iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore (oppure nel registro nazionale ex art. 7 della L.383/2000), che a fronte della pandemia abbiano sostenuto spese di funzionamento durante i periodi di chiusura dell’attività per disposizione normativa o maggiori costi connessi a spese Covid 19 (sanificazione, materiale di separazione, igienizzazione, riorganizzazione spazi etc..) da rendicontare all’amministrazione comunale. Si tratta nello specifico di spese per la manutenzione ordinaria, utenze a servizio dell’immobile destinato a sede legale o operativa, per canoni di locazione, per personale dipendente che non abbia fruito di cassa integrazione o relative alla gestione del personale, spese assicurative e per i volontari e spese comunque assimilabili. Per le spese Covid il periodo di ammissibilità va dal 1 marzo 2020 al 30 aprile 2021 e per le spese ordinarie i periodi di chiusura disposti con provvedimenti statali durante il periodo di emergenza. I richiedenti dovranno essere in regola con le autorizzazioni amministrative e sanitarie richieste dalle normative per lo svolgimento delle proprie attività e non devono aver ricevuto altri sostegni o contributi per le medesime maggiori spese. Saranno previsti controlli a campione per verificare la veridicità di quanto attestato.

Il provvedimento risponde ad una precisa esigenza manifestata dai presidenti dei circoli Arci, Mcl e Acli della città: tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande colpite dai periodi di chiusura vi sono infatti realtà associative ricreative e culturali con attività di bar e ristorante ma non ricomprese nell’ambito della Legge regionale Toscana 62/2018 e pertanto escluse dai benefici del bando per sostenere le piccole e medie imprese danneggiate dall’emergenza Covid 19. Oltre alla spese ordinarie durante la chiusura, i circoli hanno anzi dovuto sostenere le spese aggiuntive per l’acquisto di materiale per l’igienizzazione e la sanificazione e per la riorganizzazione del personale o degli spazi (pulizia, distanziamento, controlli, ecc.), come previsto dalla legge, registrando contestualmente un calo significativo dei propri soci e delle attività di somministrazione, che hanno comportato un’ingente riduzione dei ricavi a fronte di spese costanti (affitti, bollette, consumi). "Per questo l’amministrazione comunale ha deciso di adottare delle forme di sostegno e supporto anche per queste realtà associative che rappresentano importanti presidi territoriali di volontariato, di impegno civile, sociale e culturale - spiega l'assessore Luigi Biancalani - Si tratta anche di realtà economiche di cui vogliamo evitare la chiusura perchè la loro presenza sul territorio è importante per l’assetto complessivo dei servizi per la comunità".

Questo è il quarto bando Covid 19 di sostegno alle attività economiche danneggiate dal Covid. E' stato preceduto infatti, da quello per commercio, ristorazione, turismo e servizi alla persona, da quello per le associazioni sportive e da quello per gli ambulanti che è il più recente perchè è uscito appena 15 giorni fa (la scadenza per presentare domanda online è alle 13 di domani 20 ottobre).