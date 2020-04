23.04.2020 h 13:40 commenti

Ristoratori e baristi guardano già al futuro: "Con il protocollo della Regione non si potrà lavorare"

Intanto da domani ristoranti e bar potranno fare il take away su prenotazione, concessione che però arriva troppo tardi rispetto alle richieste fatte a fine marzo

Da domani, 24 aprile, ristoranti e bar possono rimanere aperti in modalità take away: su prenotazione telefonica e con appuntamento per il ritiro si potrà ordinare la pasta al cinghiale, la spigola con le patate, il panino al prosciutto o la pasta per la colazione.

I clienti, ovviamente, non potranno entrare nei locali ma solo ritirare l’ordinazione, pagare e consumarla a casa. A stabilire questa parziale apertura un’ordinanza della Regione pubblicata ieri sera. “E’ una risposta tardiva a una richiesta fatta a fine marzo – spiega Tommaso Gei presidente Fipe Confcommercio - inoltre è stata pubblicata il mercoledì per dare il via libera il venerdì, tempi troppo stretti per organizzarci sia per i rifornimenti sia per quanto riguarda la turnazione del personale. Abbiamo fatto una richiesta a livello nazionale e le risposte sono arrivate in ordine sparso dalle Regioni e questo aumenta la confusione”.

La vendita take away ha modalità diverse da quella di consegna a domicilio che, comunque, alcuni esercizi hanno attuato in queste settimane: “Bisogna essere attrezzati per le consegne a casa – continua Gei – inoltre sono due tipi di clientele diverse quella che frequenta i ristoranti e quella che consuma a casa. Con questa modalità iniziamo a ripartire anche se poi sabato , giorno festivo, siamo chiusi un’altra volta”.

Più soddisfatto Renzo Bellandi presidente di Fiepet Confesercenti : “E’ un primo segnale di speranza per ricominciare a riallacciare contatti con la nostra clientela, anche se viene snaturata la natura del nostro servizio che si fonda sulla convivialità”.

Un primo provvedimento, in attesa della riapertura a livello nazionale su cui non c’è ancora una data precisa e neppure le prescrizioni e le modalità. “Quello che si prospetta - spiega Alfredo Dolfi titolare del bar Buonamici – è assurdo: nei bar non si può immaginare una separazione con il plexiglass al bancone, al limite la barriera può essere messa davanti alla cassa. Anche per le distanze e il numero di clienti che possono rimanere all’interno del bar, dubito che ci siano persone disposte a fare la coda per entrare a bere un caffè. Questo avrà effetti anche sull’occupazione oltre che sulla possibile chiusura di tanti esercizi”.

Più possibilisti i ristoratori che però restano critici sulle proposte fatte fino ad ora: “Con queste restrizioni è difficile lavorare – continua Bellandi – forse in estate potremo avere qualche possibilità in più utilizzando gli spazi esterni, ma l’amministrazione deve concederceli, ma durante l’inverno sarà molto dura a meno che non arrivi il vaccino, al limite potremo chiedere l’autocertificazione alle famiglie in modo da poterli mettere a sede tutti insieme”.

Per Gei, le soluzioni imposte dall’alto non hanno senso, è necessario sentire le associazioni: “Persone che vivono sotto lo stesso tetto possono anche stare sedute allo stesso tavolo in un ristorante – commenta il presidente Fipe - e anche se venissero, ad esempio due persone che si sono incontrate per lavoro in un ufficio allora a quel punto il problema non esiste più. L’unica cosa che si può garantire è la distanza fra tavoli diversi, ma ci vuole tempo per organizzarsi. Comunque se non si trova una soluzione che salvaguardi la salute ma anche il piacere di condividere un pasto non credo che riaprirò il mio locale”.

Tutto il centrodestra, intanto, ha presentato un ordine del giorno per chiede all’amministrazione comunale c di attivarsi presso la Regione per far modificare le norme ritenute troppo stringenti per poter consentire l’apertura delle attività.



