Ristoratore morto sotto il treno a Massa: indagato per omicidio un pratese

Si tratta di un operaio 29enne incensurato. La tragedia è avvenuta ieri mattina all'alba dopo un litigio scoppiato nel locale della vittima. Dinamica ancora da ricostruire, l'avvocato dell'indagato ha chiesto di acquisire tutti i video delle telecamere della zona

Un pratese di 29 anni è indagato dalla procura di Massa per la morte di Claudio Vita, il ristoratore trentunenne trovato all'alba di ieri, lunedì 19 aprile, lungo i binari della ferrovia a Montignoso. Omicidio e furto sono le ipotesi di reato contestate all'indagato, operaio incensurato, difeso dall'avvocato Leonardo Pugi. I carabinieri sono arrivati a lui poche ore dopo il ritrovamento del cadavere. Tutta da ricostruire la dinamica di quanto accaduto alla stazione di Montignoso e soprattutto di quanto avvenuto in precedenza nel locale della vittima, il 'Vintage cafè' a Cinquale.

Stando alla versione che ha fatto partire l'avviso di garanzia, il pratese si trovava nel locale assieme ad altre persone e che a un certo punto è scoppiato un diverbio legato alla sparizione del borsello del proprietario del bar che conteneva qualche migliaio di euro in contanti. Non è chiaro se sia stata direttamente attribuita la colpa al pratese, che sarebbe stato in compagnia di almeno un amico. I due, una volta usciti dal locale, si sarebbero allontanati prendendo la strada della stazione e qui è avvenuta la tragedia i cui contorni saranno meglio accertati dalle ulteriori indagini disposte dalla procura. Pare che il ventinovenne sia salito su un treno che già si stava muovendo e che nella manovra abbia perso il telefonino e il portafogli con i documenti, mentre il ristoratore, evidentemente intenzionato a fermarlo, abbia tentato o sia riuscito ad aggrapparsi al convoglio. Il cadavere è stato ritrovato lungo i binari e ora dovranno arrivare risposte ai tanti interrogativi aperti.

L'abitazione del pratese è stata perquisita ma non sarebbero stati trovati né il borsello né l'ingente somma di denaro.

L'avvocato Pugi chiederà alla procura di acquisire le immagini delle telecamere installate lungo il tragitto dal locale alla stazione, di quelle che si trovano dentro la stazione e lungo la ferrovia e, se ce ne sono, di quelle all'interno del 'Vintage cafè'.



