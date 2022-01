22.01.2022 h 14:31 commenti

Ristorante trasformato in sala da ballo e con l'uscita di sicurezza bloccata: denunce e sanzioni

Scoperto dalla polizia in via Valentini durante i controlli per il rispetto delle normativa anti Covid. In una sala slot di San Paolo , invece, trovati tre avventori privi del green pass

Doppio intervento della polizia, nella giornata di ieri 21 gennaio, in due locali di Prato per verificare il rispetto delle normative anti Covid. In entrambi i casi sono state rilevate irregolarità che hanno portato a sanzionare sia gli avventori sia i titolari delle attività.

Nel primo pomeriggio un controllo effettuato all’interno di una sala slot nella zona di San Paolo ha portato all’identificazione di tre cittadini cinesi, tutti privi di permesso di soggiorno e del green pass necessario per accedere nei locali. Tutti e tre sono stati quindi denunciati, sanzionati e messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione.

Nel corso della serata, invece, il personale della squadra di polizia amministrativa e sociale ha accertato una serie di irregolarità all’interno di un ristorante in zona via Valentini, del quale la Questura non ha rivelato il nome. All’interno del locale, al momento dell’ingresso dei poliziotti, era in corso una serata da ballo. Era stata allestita una postazione occupata da un Dj e i tavoli erano stati disposti in modo che gli avventori presenti, terminata la cena, potessero ballare. Cosa vietata dall'attuale normativa. Nel corso del controllo, inoltre, gli agenti hanno accertato altre importanti violazioni in ordine alla pubblica sicurezza: l’uscita di emergenza obbligatoria, che si affacciava nella via limitrofa, non era accessibile, in quanto chiusa all’interno da alcuni scaffali e all’esterno da bidoni dell’immondizia. Erano poi presenti all’interno del magazzino, bombole di gas e gpl conservate in modo pericoloso, per le quali veniva richiesto intervento dei vigili del fuoco.