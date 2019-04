30.04.2019 h 17:53 commenti

Ristorante Lo Scoglio nel mirino dei ladri: porta forzata e via il fondo cassa

Il locale di via Verdi si aggiunge alla lista degli esercizi commerciali vittime della recrudescenza di episodi delittuosi

Anche il ristorante Lo Scoglio di via Verdi è tra le vittime della recrudescenza di furti degli ultimi giorni ai danni di attività commerciali cittadine. Il furto risale alla notte di domenica 28 aprile, quando i ladri hanno forzato la serratura della porta d'ingresso con una cacciavite. Una volta all'interno, poi, si sono diretti verso la cassa trovando quello che cercavano: i soldi lasciati nel fondo cassa dalla sera precedente, in tutto un centinaio di euro. "Per fortuna - dice Elena Minocchi, la titolare - non hanno messo a soqquadro i locali. Evidentemente si trattava di qualche balordo in cerca di soldi e non ha toccato le bottiglie anche pregiate che abbiamo in esposizione". Sono stati i carabinieri ad effettuare il sopralluogo. "Avevamo lavorato fino all'una di notte - prosegue la titolare - e siccome la mattina presto sarebbe venuto un fornitore a lasciare il pesce fresco, non avevamo inserito l'allarme. E i ladri ne hanno subito approfittato".

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus