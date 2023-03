02.03.2023 h 11:25 commenti

Ristorante dona l'intero incasso della serata al Fondo il Buon samaritano

Nel solo mese di febbraio l'associazione ha ricevuto richieste per 13mila euro da famiglie che non riescono a pagare le bollette. Grazie alla generosità del titolare de Le Fontanelle, la cifra è stata già coperta per metà

Non si arrestano le domande di aiuto che ogni giorno arrivano al l'associazione Insieme per la famiglia, per un sostegno ai pagamenti delle bollette di luce e gas. Nel solo mese di febbraio sono 21 le famiglie che si sono rivolte allo sportello e il conto da pagare ha raggiunto quasi i 14mila euro. Ma il fondo del Buon samaritano nato per iniziativa delle Diocesi e gestito dall'associazione, ha bisogno anche lui di sostegno, per evitare che famiglie con bambini restino senza luce e gas. Un appello che è stato accolto dal Ristorante le Fontanelle che ieri sera, all'insaputa dei clienti, ha devoluto 6.500 euro, il ricavato della serata al progetto della Diocesi. “Collaboro da diversi anni con la Diocesi – spiega il titolare – spesso donando generi alimentari, quando ho scoperto che invece servivano soldi per le bollette ho pensato a questa iniziativa. I miei clienti non sapevano niente, al momento di pagare il conto gli è stato detto. Molti hanno apprezzato”.Insieme per la Famiglia paga direttamente le bollette alle famiglie, che sempre più spesso si presentano spontaneamente: “Alcune arrivano tramite gli sportelli Caritas o gli assistenti sociali – spiega la presidente Idalia Venco – molti di loro iniziativa. Sono italiani e stranieri residenti in tutta la Diocesi. Cerchiamo di aiutare tutti, ma siamo preoccupati perchè nei prossimi mesi le bollette saranno ancora più care, visto le rigide temperature di questi giorni”.