01.04.2021 h 14:52 commenti

Ristorante Centro Pecci, dopo l'accordo il gestore rilancia: "Finalmente possiamo lavorare sereni"

Angiolo Barni racconta di un rapporto finora molto conflittuale con i vertici della Fondazione tra ritardi per il bistrot e le difficoltà legate alla pandemia

(e.b.)

Dietro una posta di bilancio può nascondersi un'altra verità. Quella raccontata dallo chef Angiolo Barni e dalla moglie Elena, titolari del ristorante Myo al Centro Pecci, luogo prediletto da chi ama piatti stellati e cucina raffinata. Un rapporto, quello tra i vertici dello spazio museale e il famoso chef, che non è mai decollato. Ora che la trattativa con la Fondazione per le arti contemporanee in Toscana è chiusa e l'accordo che mette a pulito le situazioni pregresse è stato siglato, Barni ha deciso di raccontare la sua versione dei fatti su quei canoni mensili non pagati che equivale a scoperchiare un vaso di Pandora.Dall'agosto del 2016, quando Barni ha preso in affitto il ristorante e il bistrot del rinnovato centro museale, infatti, di cose che non sono andate come previsto ce ne sono state e anche parecchie. "Siamo stati zitti - racconta Barni - perchè era in corso una trattativa e per il bene del museo, ma ora non ci stiamo a passare da furbi. Abbiamo investito 400mila euro ma di guadagni ne abbiamo visti ben pochi e non per colpa nostra. L'idea era di dare al ristorante un livello medio-alto e al bistrot un servizio veloce legato al museo. Ma quando avevamo già assunto 12 persone e nell'unico momento di successo del nuovo Pecci, ossia in concomitanza con la mostra inaugurale "La fine del mondo", ci è stato comunicato che il bistrot non ci sarebbe stato consegnato perchè dopo aver realizzato il cinema erano finiti i fondi. Nessuno ci ha mai detto, nonostante le nostre numerose richieste, che avremmo avuto la disponibilità dei locali dopo oltre due anni, altrimenti avremmo allestito uno spazio dentro il ristorante dove per scelta teniamo al massimo 35/40 coperti. Quando finalmente siamo entrati in possesso del bistrot, nell'autunno del 2018, lo abbiamo sistemato tutto a nostre spese così come è avvenuto con il ristorante e come previsto dal contratto. Abbiamo più volte fatto presente al precedente cda che questa situazione ci ha recato un grosso danno. Ci fu garantito che sarebbe stata trovata una soluzione". Cosa che non è mai avvenuta fino all'arrivo dell'attuale presidente Bini Smaghi e a cui si è aggiunta un'altra controversa vicenda, quella delle utenze. Gli impianti e i contatori sono unici e quindi ogni tre mesi il Pecci fattura al ristorante quanto ritiene di competenza per luce, gas e acqua: "In teoria ci doveva essere un contatore ma noi non lo abbiamo mai visto. - spiega Elena Barni - E ci ritroviamo con costi salatissimi da pagare, 3-3.500 euro al mese a fronte, tra l'altro, di luci mancanti e impianto di condizionamento che non ha funzionato per due anni. Siamo arrivati all'assurdo a novembre e dicembre scorsi quando nonostante fossimo chiusi ci è arrivato un conto di quasi 4mila euro di utenze da pagare".Già, perché Myo, come tutto il settore della ristorazione, ha subito pesantemente gli effetti della pandemia ma anche in questo caso il Pecci sembra averci messo del suo: "L'estate scorsa è stata l'unico momento in cui potevamo prendere fiato dal Covid. - spiega Barni - In particolare al bistrot. Dentro, con il distanziamento, c'entrano pochissimi tavoli ma all'esterno c'è un bello spazio. Ebbene, senza essere avvisati ci siamo trovati davanti gli operai per allestire il cinema all'aperto nell'arena, cosa incompatibile con la presenza di persone al bistrot. E quindi abbiamo tenuto chiuso perché non aveva proprio senso fare diversamente. Quindi in sostanza dalla fine del 2018 a oggi, il bistrot ha girato bene solo una stagione, nel 2019. E anche il distributore automatico di bevande che il museo ha messo all'interno la dice lunga sull'atteggiamento che i vertici della struttura hanno avuto nei nostri confronti". L'accordo siglato nei giorni scorsi per ristabilire il reciproco equilibrio dei conti e mettere un punto sul passato, stabilisce che il bistrot torna nelle disponibilità del Pecci che lo metterà a bando mentre Barni potrà continuare a occuparsi del ristorante fino al 2028. Le attrezzature diventeranno proprietà del Pecci (Fondazione). "Amo questo posto, lo sento perché amo l'arte e la mia città. Mi dispiace moltissimo che non mi siano stati riconosciuti l'impegno e la passione che ho messo in questi anni, ma siamo contenti dell'accordo che abbiamo trovato e ora speriamo di poter lavorare con serenità".