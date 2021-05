22.05.2021 h 14:16 commenti

Rissa tra ubriachi in via San Jacopo, scattano denunce e sanzioni per metà dei coinvolti

L'altra metà è riuscita a scappare. A chiamare la polizia è stato il personale della Pubblica assistenza a cui i giovani si sono rivolti con fare molesto per avere informazioni sui fuggitivi

Rissa ieri notte, 21 maggio, tra via Dante e via San Jacopo a pochi passi da piazza delle Carceri. Secondo quanto ricostruito dalla polizia intervenuta sul posto, i coinvolti sono almeno sei giovani di circa venti anni, italiani e ubriachi. Solo tre però sono stati identificati e denunciati per rissa e resistenza a pubblico ufficiale, e sanzionati per ubriachezza e inottemperanza alla normativa antiCovid essendo ancora fuori casa alle 23.30, ben oltre l'orario di coprifuoco previsto dal governo. Gli altri tre sono riusciti a scappare. Ed è proprio nel tentativo di avere notizie su chi li aveva picchiati, che i tre denunciati hanno bussato alla porta della Pubblica assistenza che si trova proprio sull'incrocio dove è avvenuta la rissa. Lo hanno fatto ubriachi e con fare intimidatorio, soprattutto quando non hanno ricevuto risposte a loro utili. Da qui la decisione dell'associazione di volontariato di chiamare la polizia di fronte alla quale i tre giovani hanno continuato ad avere un comportamento sopra le righe e di resistenza. Sono quindi stati portati in questura per l'identificazione e per essere denunciati.

Edizioni locali collegate: Prato

