19.10.2018 h 12:31 commenti

Rissa tra ubriachi davanti al distributore delle sigarette: deve intervenire la polizia

Un gruppo di cinesi e uno di rumeni si sono affrontati in viale Vittorio Veneto. Tre persone fermate dagli agenti

Sono dovute intervenire le Volanti della Questura, ieri sera 18 ottobre, per sedare una violenta rissa che aveva visto protagonisti alcuni cittadini cinesi opposti a dei rumeni. E' successo intorno alle 23 all'incrocio tra viale Vittorio Veneto e via Tiepolo per motivi banali. Secondo quanto ricostruito dai poliziotti, i cinesi avrebbero accusato i rumeni di essersi appropriati degli spiccioli del loro resto alla macchinetta automatica per le sigarette che si trova in zona. Dalle parole, in breve, i due gruppi sono passati ai fatti, dando vita ad un parapiglia. Quando sono arrivati gli agenti c'è stato un fuggi fuggi, ma tre persone sono state bloccate: si tratta di un 43enne cinese e due rumeni rispettivamente di 19 e 30 anni. Tutti e tre erano in stato di ebbrezza e hanno avuto bisogno delle cure dei sanitari del 118. Sono poi stati denunciati per rissa.

Edizioni locali collegate: Prato

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus