Rissa tra gruppi rivali in via Settesoldi, in quindici rischiano di finire davanti al giudice

Chiusa l'inchiesta della procura. I carabinieri hanno notificato gli avvisi di conclusione delle indagini. La violenta lite fu ripresa dai passanti con telefonini e tablet e i video finirono sui social



Sono 15 gli avvisi di conclusione delle indagini notificati dai carabinieri di Prato ad altrettante persone accusate di aver preso parte alla rissa scoppiata in via Settesoldi il 29 febbraio dello scorso anno, nella quale ci furono anche feriti ( leggi ). Una rissa ripresa con telefonini e tablet dai passanti e poi finita sui social. Le indagini del comando provinciale dei carabinieri, coordinate dalla procura, sono andate avanti per mesi: decine i testimoni sentiti e tanti i video acquisiti che hanno permesso di risalire ai responsabili dei fatti. Stando alla ricostruzione, non si trattò di un litigio degenerato ma della rissa tra due gruppi rivali che già da tempo avevano maturato una forte ostilità reciproca. La rissa non scoppiò per caso: i carabinieri, infatti, hanno anche accertato che uno dei due gruppi, senza dare un appuntamento preciso, avevano preannunciato tramite i social che forse qualcosa quella sera sarebbe successo.

